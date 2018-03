ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Pardubice vyhlíží srovnání série proti Třinci, Vítkovice hrají o prodloužení sezony

Velikost textu:

18. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Rozdílná přání mají před čtvrtými duely týmy Pardubic a Vítkovic. Zatímco Dynamo může srovnat čtvrtfinálovou sérii proti Třinci po výhře 3:2 nad Oceláři ve třetím zápase, Ostravané jsou po porážce 0:4 s Kometou na pokraji vyřazení. Přímý přenos utkání Pardubice – Třinec sledujte v rámci pořadu Buly hokej živě na programu ČT sport a na webu ctsport.cz od 16:20.

autor: Taneček David, zdroj: ČTK Utkání Pardubice - Třinec

Dynamo chce znovu uhlídat Růžičku a srovnat sérii

Pardubice udělaly před 10 077 diváky největší krok k úspěchu v první třetině, kterou vyhrály 2:0 díky brankám Sachy Treilleho a Martina Kauta. "Nevím, jestli to bylo zasloužené vítězství, ale to je v play-off jedno. Důležité je, že jsme vyhráli, byl to těžký zápas, Třinec hrál dobře do obrany a na brejky," zhodnotil Čáslava. Ve třetí třetině na snížení Tomáše Linharta odpověděl Matěj Beran a v závěru už jen zkorigoval výsledek Jakub Petružálek.

"Základ úspěchu jsme udělali hned v první třetině, stav 2:0 byl velice dobrý, byl to až luxusní náskok. Ve druhé třetině jsme se snažili hlavně nedostat gól, což se nám i podařilo, ale pak jsme individuální chybou v nástupu do třetí třetiny dostali soupeře trošku do hry," řekl při hodnocení zápasu trenér Dynama Miloš Holaň.

Dva góly z 35 střel mezi tyče byly pro Třinec málo, Ondřej Kacetl v pardubické brance si připsal několik vynikajících zákroků. "A nám chyběl nějaký hnusný gól, který se nám podařil dát doma," podotkl Růžička.

Právě on jakožto obávaný kanonýr byl magnetem na pozornou obranu pardubických hráčů, kteří mu věnovali velkou pozornost. Často na hraně pravidel. "Je to play-off a tohle k tomu patří. Myslím, že oni to dělají dobře, jak nás brání. Je teď na nás, abychom se ze všeho poučili," prohlásil Růžička.

Platilo to i pro přesilovky Ocelářů, jež Východočeši zjevně dobře načetli. "Týmy se na soupeře připravují. My sledujeme, co hrají oni, oni zase řeší nás, to je jasné. Moc prostoru tam nebylo, ale taky se na to podíváme a budeme lepší," ujistil Růžička.

Bartošák je svědkem obratu z 0:3 na zápasy, podaří se Vítkovicím proti Kometě?

O jasné výhře Komety rozhodla rovněž hned úvodní třetina, ve které po brankách Petra Holíka, Tomáše Vincoura a Jana Hrušky získali Brňané tříbrankový náskok. Od druhé třetiny nahradil Patrika Bartošáka v brance Vítkovic Daniel Dolejš, kterého překonal při přesilovce Martin Erat už po dvou minutách prostřední části.

"Na naší straně je výhoda, ale musíme se připravit na hrozně těžký poslední krok. Což předpokládá hrát pořád stejně. Co má soupeř v hlavách, nás nesmí zajímat. Když prohráváte 0:3 na zápasy, tak neznám nikoho, kdo by nepřemýšlel nad tím, že už může být konec. Ale to bude problém hráčů Vítkovic," řekl útočník Komety Jan Hruška.

"Současný stav se kouše těžko. Ale vyhrát musí soupeř čtyři zápasy. Takže pořád nějaká šance na naší straně je. Ale nestává se to často. Když člověk přestane věřit, tak předem prohrál. Ale už jsem byl v životě součástí toho, kdy se série otočila z 0:3 na 4:3," řekl Bartošák po prohře 0:4 v Brně.

Při působení v zámoří byl jako náhradník v týmu Los Angeles Kings před čtyřmi lety u zvratu, který se podařil v sérii se San Jose Sharks. "Tehdy jsme na farmě vypadli v prvním kole play-off. Tak jsme byli jako náhradníci součástí týmu Los Angeles," vysvětlil Bartošák.

Dobře ví, že jediná cesta ke zvratu vede přes výhru a návrat série do Ostravy. "Nemáme co ztratit. Když vletíme na led a jeden zápas urveme, tak to bude úplně jinak. Když se nám to povede, tak to bude velký bonus pro sebevědomí všech hráčů," prohlásil Bartošák, jenž burcuje i spoluhráče k odvrácení mečbolu.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo osmnáct: