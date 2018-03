Bezchybná Kometa má třetí výhru, Čiliak první nulu

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. P. Holík (Zaťovič), 9. Vincour (P. Holík, Štencel), 19. J. Hruška (Zaťovič, Štencel), 22. M. Erat (H. Zohorna, J. Krejčík). Rozhodčí: Hribik, Pešina - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 8:10. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, J. Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Vítkovice: Bartošák (21. Dolejš) - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Kucsera , O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Mahbod, Bartovič - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Hlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme dali góly, které nás hodně uklidnily. Měli jsme ale v naší hře okénka, kdy si soupeř vypracoval také svoje šance. O přestávce jsme si k tomu něco řekli. Jsme hodně spokojeni, jak jsme druhou a třetí třetinu soupeře do střeleckých situací nepouštěli. Důležitý byl pro nás i čtvrtý gól po využité přesilovce v úvodu druhé třetiny. V závěru jsme se soustředili na to, abychom brankáři Čiliakovi, který se hodně zasloužil o výsledek, pomohli k nule. Celý tým zaslouží pochvalu, jak zápas odpracoval. Obrovskou energii nám dodali také diváci."

Jakub Petr (Vítkovice): "Utkání rozhodla první třetina. Paradoxně jsme se dostávali do větších šancí, měli jsme jich možná více než Kometa, ale soupeř dával takové play-off góly po dorážkách. Což zdobí Kometu. Po třech inkasovaných gólech se zápas proti takovému soupeři těžko otáčí. Druhá věc je, že jsme odstoupili od hry, kterou jsme se prezentovali v šesti a půl třetinách v Ostravě. Kometa byla lepším týmem a vítězství si zasloužila. Série vypadá velmi jednoznačně. Nechci mluvit o tom, že ji chceme otočit. Pro mužstvo je největší prvotní cíl vrátit sérii do Ostravy. Všichni lidé kolem vítkovického hokeje i fanoušci si to zaslouží. My pro to zítra uděláme všechno."