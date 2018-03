ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Třinec zaútočí v Pardubicích na mečbol, Kometa chce domácí výhru proti Vítkovicím

17. 3. 2018 06:30, autor: ČT sport

Hokejisté Pardubic a Vítkovic budou v pokračování čtvrtfinálových sérií extraligového play-off usilovat o oživení postupových nadějí. Při nepříznivém stavu 0:2 na zápasy potřebují nutně uspět v třetích bitvách, jinak jejich šance klesnou na minimum a v neděli budou čelit vyřazení. V trochu lepší pozici je Dynamo, které vyzve Třinec před svými diváky. Naopak Ostravané se pokusí v Brně oplatit Kometě stejnou mincí a uspět na jejím ledě. Přímý přenos utkání Kometa - Vítkovice vysílá od 16:50 živě ČT sport a web ctsport.cz

autor: Ožana Jaroslav, zdroj: ČTK Utkání Vítkovice - Brno

Pardubičtí ještě nechtějí končit dosud povedenou sezonu, k tomu ale potřebují vyhnat z hlavy myšlenky na to, jak blízko byli k zisku alespoň jednoho zápasu na ledě Ocelářů.

"Je škoda, že jsme nezvládli to první utkání, tam si myslím, že jsme měli velkou šanci ho získat, ale některými chybičkami jsme o něj přišli, včetně hloupého faulu asi pět minut před koncem. Do druhého zápasu jsme měli skvělý nástup, dvě velké šance, ale pak jsme nevyužili přesilovku pět na tři a dostali gól od jednoho fotbalisty," připomněl trenér Miloš Holaň úvodní gól zápasu Jiřího Polanského v poslední minutě první třetiny.

"Ale už se v tom nechci hrabat," zdůraznil Holaň. "Víme, že je před námi nový zápas a nová výzva v domácím prostředí. Musíme zapomenout na to, co bylo. A vzít si z toho jen to pozitivní. Musíme hrát tvrdě a chodit do gólmana. Třinečtí tam mají klíčové hráče, které musíme držet pod tlakem a znepříjemnit jim to. Musíme hrát play-off hokej, tedy nedarovat ani kousek ledu a pustit emoce ven," nastínil.

autor: Ožana Jaroslav, zdroj: ČTK Utkání Třinec - Pardubice

Třinec po utrápeném vítězství v prvním duelu potvrzuje roli favorita a do Pardubic dnes mohl vyrazit v pohodě. "Zvládli jsme oba domácí zápasy, což byl náš plán samozřejmě, že teď probíhá příprava ve větším klidu. Těšíme se na odvety a soustředíme zatím jen na třetí zápas, který budeme chtít urvat," řekl třinecký kouč Václav Varaďa.

Útočník Ocelářů Martin Adamský potvrdil, že z týmu po prvním vítězství opadl tlak. "Trošku z nás spadl ten stres, že jsme museli vyhrát první zápas. Soupeř je ale strašně nepříjemný a houževnatý. Vedení 2:0 ještě nic neznamená. Musíme pořád pracovat dále stejně," pronesl Adamský.

I do dalších zápasů půjdeme s pokorou, říká před třetím duelem Zábranský

Úřadující šampion Brno vyhrál v součtu s minulou mistrovskou sezonou ve vyřazovacích bojích už osmkrát za sebou, když si do pokračování čtvrtfinálové série na domácím ledě Brňané přivezli z Ostravy dvě vítězství.

"I do dalších zápasů ale půjdeme s pokorou. Jako by byl stav na zápasy 0:0. Obě mužstva mají zkušené hráče. Stejně jako na začátku série se ale díváme na sebe a na svou hru," uvedl majitel klubu a současně hlavní kouč Libor Zábranský, který věří v sílu svých svěřenců.

"Je těžké odhadnout, s jakou taktikou náš soupeř půjde do pokračování série. Bylo čitelné, s jakou šel do druhého zápasu. Ale jsme připraveni na všechno. Moji hráči ví, jak být úspěšní. Dokázali to loni. V žádném případě však nechci, aby to vypadalo tak, že nerespektujeme sílu Vítkovic. Ale znovu opakuji, soustředíme se na sebe," řekl Zábranský. Dodal, že Kometa není nezastavitelná.

"Buďme trošku skromní. Ale tým jsme skládali na to, aby byl úspěšný v play-off. Nevyhlašovali jsme honbu za prvním místem po základní části. To se nám celkem daří, potvrdili jsme to loni. A letos se budeme snažit o to, abychom byli opět úspěšní," uvedl majitel Komety.

Vítkovice přes těžkou výchozí pozici do brněnských odvet ještě nemusejí propadat skepsi: z posledních devíti zápasů pod Špilberkem sedmkrát vyhrály. Potenciál ke zdramatizování série tedy nepochybně mají.

"Souhlasím, já také pořád vidím potenciál a neskládáme zbraně, i když většina už asi Kometu vidí v semifinále. Při hře pět na pět je ta série docela vyrovnaná a já tam velké rozdíly nevidím, ale klíčové jsou zatím přesilovky, které Kometa hraje velice dobře," řekl vítkovický kouč Jakub Petr. I podle kapitána Vítkovic Rostislava Olesze je nutné minimalizovat hru v oslabení. "Hlavně se vyvarovat zbytečných faulů. Někdy tam nemusejí být, tak na tom musíme zapracovat," řekl Olesz.

