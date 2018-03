EXTRALIGA

Marosz zůstává v Pardubicích, s Dynamem podepsal víceletou smlouvu

Velikost textu:

16. 3. 2018 13:16, autor: ČT sport

Hokejista Rostislav Marosz bude nadále hrát za Pardubice. Sedmadvacetiletý útočník uzavřel s Dynamem během čtvrtfinálové série s Třincem nový víceletý kontrakt. Právě z týmu Ocelářů Marosz v první polovině října přišel na hostování a stávající smlouva mu končila po sezoně.

zdroj: ČTK/Taneček David Rostislav Marosz s Petrem Sýkorou

"Jednání nebyla složitá, obě strany měly zájem na pokračování vzájemné spolupráce. Bylo jen otázkou najít shodu v oblasti financí, i zde byl výsledek poměrně rychlý. Rosťa projevil enormní zájem hrát v Pardubicích, od toho se všechna další jednání odvíjela. Byla korektní a rychlá, dohoda byla svižně na světě," uvedl předseda představenstva a generální manažer Dynama Dušan Salfický.

Marosz si ve 40 duelech za Pardubice včetně play-off připsal 27 bodů za 12 branek a 15 asistencí. "Pro mě je důležité, že máme i pro další sezony centra, kterého všichni chceme, jenž nám pomohl již letos a bude tomu tak i v příštích sezonách. Víme, co v Rosťovi je, jak nám může pomoci," doplnil Salfický.

📝✠| ROSTISLAV #MAROSZ pokračuje! „Jsem rád, že mohu našim fanouškům oznámit, že jsme se s Rostislavem Maroszem na jeho pokračování u v Dynamu, podepsali jsme víceletý kontrakt,“ informuje předseda představenstva a generální manažer DUŠAN #SALFICKÝ.

👉 https://t.co/3opZR712bt pic.twitter.com/MRq21jh5gC — HC DYNAMO PARDUBICE (@hcpce) March 16, 2018

V extralize má Marosz na kontě 240 utkání a 138 bodů za 51 gólů a 87 přihrávek. Třinecký odchovanec působil v minulosti také v Olomouci a v Karlových Varech. Angažmá v Pardubicích si pochvaluje.

"Chtěl jsem zde zůstat, dopadlo to tak, podepsali jsme a jsem šťastný, že se to podařilo. Už když jsem přišel, tak jsem chtěl ukázat, že hokej hrát umím. Doufal jsem, že bych tu mohl vydržet, to se povedlo a jsem za to velmi rád," prohlásil Marosz.

Loni se Pardubice zachraňovaly v baráži, v této sezoně postoupily ze šestého místa přímo do čtvrtfinále. V tom po úvodních dvou porážkách v Třinci prohrávají 0:2 na zápasy. "Atmosféra v klubu se výrazně proměnila k lepšímu, jsme na vzestupu. Když se něco buduje, tak jsou hráči, kteří rádi přispějí, aby se to dařilo. Rosťa a další mají významnou roli v týmu a pomáhají celé organizaci, tak to vnímají. I oni chtějí dotáhnout Dynamo na vyšší příčky, berou to také jako svůj úkol," doplnil Salfický.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šestnáct: