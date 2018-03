Hradec zdolal liberecké Tygry v prodloužení, rozhodl vlastní gól

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 1. zápas:

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 6. Koukal (Vydarený, Smoleňák), 25. Cingel (Smoleňák, Cibulskis), 63. Vopelka - 2. Kvapil (Bulíř, Jánošík), 35. Kvapil (Pyrochta, Filippi). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 6448. Stav série: 1:0.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hlasy trenérů po prvním zápase čtvrtfinále play-off hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Bylo to vyrovnané utkání. Nevstoupili jsme do něj herně úplně špatně, ale Liberec rychle potrestal hned první naši chybu gólem. Bylo ale důležité, že jsme na něj stihli odpovědět ještě v první třetině. Ve druhé třetině jsme byli iniciativnější, ale nic jsme z toho nevytěžili. Začátek třetí části byl z naší strany špatný, protože jsme měli dvě přesilovky za sebou a neodehráli jsme je vůbec dobře. Tam se mohl zápas lámat. Pak jsme ale ubránili oslabení i my a Patrik Rybár chytil trestné střílení, což byl důležitý moment. Prodloužení jsme začali aktivně a hokejové štěstíčko se k nám přiklonilo. Byl to celkem kuriózní gól, který často nepadá. V hokeji ale občas padají a dnes rozhodl."

Filip Pešán (Liberec): "Čekali jsme vyrovnané utkání, což se potvrdilo. Myslím si, že celá série bude o malých detailech. Do utkání jsme vstoupili dobře, ve druhé třetině jsme byli neustále ve čtyřech a domácí díky tomu mohli převzít iniciativu. Nakoplo je to a byli aktivnější. My jsme nakonec vyrovnali a utkání šlo do prodloužení, ve kterém stálo kousek hokejového štěstí na straně domácích. Je pro mě ale trošku ku podivu, jak dokážou stodvacetikiloví hráči domácích padat v soubojích, to mě na utkání trošku mrzí."