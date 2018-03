Olomouc překvapila nejlepší celek základní části, Irgl nastřílel Plzni hattrick

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 29. Schleiss (D. Kindl), 48. J. Kindl (Gulaš, Kratěna) - 12. Irgl (Strapáč, J. Galvas), 36. Irgl (J. Knotek, Vyrůbalík), rozhodující sam. nájezd Irgl. Rozhodčí: Pavlovič, Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 6111. Stav série: 0:1.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Kantner - Indrák, Kratěna, Stach - D. Kindl, Kracík, Schleiss - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Hlasy trenérů po prvním utkání čtvrtfinále play-off hokejové extraligy HC Škoda Plzeň - HC Olomouc:

Ladislav Čihák (Plzeň): "V první třetině jsme hráli aktivně, ale pořád to nebylo ono. Ve druhé třetině už náš nápor takový nebyl, Olomouc velice dobře bránila střední pásmo. Pokud jsme se dostali do útočného pásma, tak jsme se tam málo udrželi. Hodně nás zdvojovali a bylo to v soubojích těžké. Bylo trošku znát, že jsme delší dobu nehráli. Hůř nám to navazovalo, ale chtěli jsme být trpěliví. Jsme připravení na to, že série bude dlouhá. Olomouc vede 1:0, ale zítra je nový den a my se na to připravíme, abychom předvedli lepší výkon."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Pro nás bylo důležité, že se nám podařilo ustát začátek, kdy Plzeň začala velmi aktivně. Měli spoustu šancí a hrálo se hodně u nás v pásmu. Bylo vidět, že domácí dlouho nehráli a na play off se těšili. Braňo Konrád tam vychytal spoustu šancí a pak se nám podařilo jít do vedení. To byla psychická vzpruha, protože tady v Plzni moc gólů nedáváme. Celkově to byl vyrovnaný zápas, domácí byli mírně aktivnější. Důležité také bylo, že jsme ubránili všechny přesilovky soupeře včetně té pět na tři. A parádní střelecký den měl Zbyněk Irgl."