Oceláři vyzráli na Pardubice i podruhé, výhru zařídil dvěma góly Polanský

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Branky: 20. Polanský, 22. Polanský (Dravecký, Svačina), 38. Adamský (Polanský), 60. Cienciala (Dravecký) - 50. M. Beran (Rolinek, Holland). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Blümel, Kis. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 5008. Stav série: 2:0.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, J. Petružálek - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Cienciala, M. Kovařčík, Rákos - navíc od 30. minuty Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Pardubice: Kacetl (od 41. Klouček) - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Ščotka, Mojžíš, od 41. Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Hlasy trenérů po druhém utkání čtvrtfinále play-off hokejové extraligy HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice:

Václav Varaďa (Třinec): "Začátek byl z naší strany opatrný, dostali jsme se navíc do problémů vyloučeními. Podařilo se nám to ale ubránit a pomohl nám první gól. Ve druhé třetině jsme hostující tým přehráli a zaslouženě jsme vstřelili další dvě branky. I když Pardubice v ní měly pětiminutovou fázi, kdy si vytvořily příležitosti a trefily i tyč. Ale přestáli jsme to. Ve třetí třetině do toho Pardubice daly všechno, ale bojovností a blokováním střel jsme výhru ubránili. Jsme rádi za cenné vítězství."

Miloš Holaň (Pardubice): "Měli jsme velice dobrý vstup do utkání. Výborně jsme se pohybovali, vytvořili jsme si několik šancí. Šli jsme zaslouženě i do přesilové hry, ale naložili jsme s ní velmi špatně. Tam se mohl zápas lámat na naši stranu. V play-off to tak bývá, že kdo dá první gól, má psychickou výhodu, a nás možná srazila branka 22 sekund před koncem úvodní třetiny. Poznamenala nás do druhé třetiny, kde jsme po individuálních chybách dostali další dva góly. Trošku jsme se v ní i trápili. O přestávce jsme si pár věcí striktně vyříkali, totálně jsem překopal sestavu, změnil gólmana a mělo to neskutečně dobrý efekt. Třetí třetinu jsme byli jasně lepší, snížili jsme, ale více šancí jsme neproměnili."