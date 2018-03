Vítkovice znovu padly, Kometa otočila duel během minuty a vede v sérii 2:0

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Lev (Dej, Hrbas), 56. O. Roman (Sloboda) - 35. Haščák (P. Holík), 36. R. Zohorna (M. Erat, Bartejs), 44. Nečas (Zaťovič, H. Zohorna). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Tošenovjan, Zíka. Vyloučení: 11:10. Využití: 0:2. Diváci: 8571. Stav série: 0:2.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - od 41. navíc Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, J. Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Jakub Petr (Vítkovice): "Bylo to srovnatelné se včerejším zápasem, při hře pět na pět takový rozdíl není. Klíčový moment přišel v polovině utkání. Sice víme o silných přesilovkách Komety, ale po jedné ubráněné přesilovce jsme jim po faulu v útočné třetině dali druhou, kterou už takový tým jako Kometa nepohrdne. To byl klíč k utkání. Sice prohráváme 0:2 na zápasy a spousta lidí už vidí Kometu v semifinále, ale my neskládáme zbraně."

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme hráli velice slušně. I když se domácím podařilo dostat do vedení, my jsme měli tři nebo čtyři přečíslení, která jsme neproměnili. Ve druhé třetině byla hra rozkouskovaná i kvůli nepokojům diváků, my se dostali do zápasu díky přesilovce, vzápětí jsme dali druhý gól a ve třetí části jsme si to už hlídali. Přišel sice kuriózní gól, ale zvládli jsme to."