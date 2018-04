Nestrašil: Olympiáda mě samozřejmě mrzela. O to větší chuť mám ale teď

4. 4. 2018 12:07, autor: ČT sport

Andrej Nestrašil už hodil za hlavu zklamání z toho, že na něj nezbylo místo v týmu pro olympijské hry v Pchjongčchangu. Sedmadvacetiletý útočník Nižněkamsku nezatrpkl, místo toho vyhlíží světový šampionát v Dánsku a věří, že si u reprezentačního kouče Josefa Jandače vybojuje nominaci na první velkou akci v kariéře.

autor: Anders Wiklund, zdroj: ČTK/AP Andrej Nestrašil a Jakub Nakládal

"Pozvánka mě určitě potěšila. Naštěstí jsem v pořádku zdravotně a trošku jsem v ni i věřil, protože sezona nebyla špatná a na předchozích akcích před olympiádou jsem také byl," řekl Nestrašil.

Pražský rodák a odchovanec Slavie se po dlouhodobém působení v zámoří dočkal v průběhu této sezony premiéry v seniorské reprezentaci, ale do olympijské nominace se nedostal.

"Pro každého, kdo byl na hraně, to bylo těžké, samozřejmě i pro mě. Na druhou stranu ten tým byl dobrý a každý by to tak cítil, kdo by z něj vypadl. Je to o tom, koho trenér vybere a na koho ukáže. Zklamání tedy ano, to tam bylo, ale určitě jsem nebyl nijak zapšklý," ujistil.

O to větší chuť má nyní. "Je to hlavní důvod, proč jsem se rozhodl do kempu přijet. Zatím jsem si na velkém turnaji nezahrál a byla by škoda tu šanci nevyužít. Navíc člověk nemá nikdy nic jistého, zvlášť v našem hokejovém životě, když nevíte, co se může přihodit zítra. Mám velkou touhu si v Dánsku zahrát," prohlásil Nestrašil.

zdroj: ČTK/AP/LM Otero Andrej Nestrašil

Díky tomu o něco lépe vstřebává i vidinu dlouhé přípravy. "To je na tom celém to nejhorší," pousmál se Nestrašil. "Už jsem zhruba tři a půl týdne bez hokeje od doby, co jsme vypadli z play-off. Dal jsem si deset dnů volno, při němž hlava pochopí, že je po sezoně, jenže pak do toho potřebujete naskočit znovu. Zase na druhou stranu nebýt šampionátu, tak by se ty tréninky snášely hůře," dodal.

V současném týmu je v poněkud zvláštní pozici - podle počtu startů je pořád částečně nováčkem, ale zároveň jedním z nejstarších hráčů Jandačova výběru.

"Napadlo mě to už na podzim, když jsem jel na Karjalu, že mi každý bude říkat, že jsem nováček. Neslýchám to zrovna moc rád. I teď jsem co do počtu startů trochu nováčkem, ale já si tak nepřipadám, protože si myslím, že už jsem něco prošel a už mám také něco odehráno," vysvětlil.

Má za sebou první sezonu v Nižněkamsku a loňské rozhodnutí o návratu do Evropy si pochvaluje. V 54 utkáních včetně play-off si připsal 33 bodů za 11 gólů a 22 asistencí.

"Vyšlo to super. Nevím, kde jinde bych hrál 20 minut za zápas. Proto jsem se také rozhodl na kemp přijet, neboť jsem cítil, že forma šla nahoru a že mám co nabídnout. Myslím, že rozhodnutí o návratu bylo dobré a hodně mi pomohlo. Hrál jsem někde, kde mě chtěli. A byl maximálně vytěžovaný, což jsem po té poslední zámořské sezoně potřeboval," uvedl Nestrašil.

Mrzel ho jen rychlý konec, jeho tým hned v úvodu play-off po velmi vyrovnaných zápasech podlehl Čeljabinsku 1:4. "Tam jsme bohužel zklamali, čekalo se od nás víc. Při té olympijské pauze jsme z toho trošku vypadli. Celou sérii jsme pak tahali za kratší konec a nebyli schopní dát první gól. Nemám rád, když se po těsných prohrách mluví o štěstíčku, měli jsme prostě hrát ještě lépe. Jinak bych to ale všechno hodnotil velmi kladně," podotkl Nestrašil.

Hned v úvodním duelu série dal gól Pavlu Francouzovi, s nímž se patrně znovu setká v reprezentaci. "A pak ve třetím zápase jsem ho trefil a on nedochytal," připomněl ihned Nestrašil nešťastný střet.

"Jsem rád, že už je v pořádku. Mrzelo mě to, hned po zápase jsem mu psal a omlouval se, že to bohužel měla být klička do bekhendu," přiblížil s úsměvem Nestrašil.

