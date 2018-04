OHLASY PLAY-OFF EXTRALIGY

Kovařčík: Ještě není nic hotové, poslední krok bývá nejtěžší

3. 4. 2018 06:20, autor: ČT sport

Třinečtí hokejisté zpražili Hradec Králové ve všech třech semifinálových zápasech už na začátku gólem. V posledním utkání udeřili Oceláři dokonce třikrát v úvodních šesti minutách a po výhře 5:1 vedou v sérii už 3:0. První dvě branky vstřelili sourozenci Ondřej a Michal Kovařčíkovi. Přímý přenos čtvrtého utkání sledujte od 16:40 na ČT sport a webu ctsport.cz.

autor: Petr Sznapka, zdroj: ČTK Ondřej Kovařčík (vlevo) se raduje z branky

"Moc jsme chtěli utkání znovu dobře začít a to se nám povedlo dokonale. Dali jsme dva rychlé góly a to se pak hraje mnohem lépe. Hradec začal být nervózní, dostal třetí branku a bylo jim asi jasné, že se jim to bude těžce obracet. Ale ještě není nic hotové," řekl Ondřej Kovařčík.

Hradecký trenér Václav Sýkora označil třígólovou smršť za tvrdý direkt, ze kterého se hosté těžce sbírali. Kovařčík ví, že první gól v utkání má na tým dopad. "Když jsme v Pardubicích dostali rychlý gól, tak máte v hlavách, že teď musíme dát gól my. Není to nic lehkého," podotkl.

Východočeši snížili v úvodu druhého dějství na 1:3, ale Oceláři jim dalšími dvěma góly odskočili a nepřipustili žádné drama. "V šatně jsme se bavili, že je nesmíme nechat se chytit. Kdyby vyhráli třetinu, tak by jim to mohlo do čtvrtého zápasu pomoct. Jsem rád, že jsme to udrželi, nedostali gól a k ničemu je vlastně nepustili," řekl Kovařčík, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Třinecký útočník vedle gólu na dvě branky přihrál, přitom v rozhodujícím čtvrtfinálovém utkání s Pardubicemi mu ke stejnému ocenění nepomohl ani hattrick. Se sedmi asistencemi ho tehdy přebil David Cienciala.

"Říkal jsem si, že teď už by to konečně mohlo přijít. Ale Milan Doudera měl tři nahrávky, což je na obránce úctyhodné. Trochu jsem se bál, že cenu získá on," pousmál se Kovařčík, člen čtvrté formace, která v sérii vstřelila pět z 11 branek Třince.

"Neberu to tak, že bych byl za hvězdu. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a zítra máme šanci se poprat o postup do finále. S tím jsme do utkání šli a jsem jenom rád, že jsme vyhráli," poznamenal.

Oceláři mohou postup do finále, ve kterém byli naposledy před třemi lety, slavit už v úterý. "Poslední krok bývá vždycky nejtěžší, to je jasné. Ale když budeme hrát stejně jako dneska, tak věřím, že bychom to mohli zvládnout," řekl Kovařčík.

