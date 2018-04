Jandač do KHL? Kouč reprezentace má podle ruských médií namířeno do Magnitogorsku

2. 4. 2018 17:31, autor: ČT sport

Od reprezentace do KHL. Tak by podle spekulací ruských médií měla vypadat budoucnost Josefa Jandače. Kouč národního celku, který podle všeho u reprezentace po mistrovství světa skončí, má údajně namířeno do Magnitorsku. Sám trenér možnost návratu do Kontinentální ligy nevyloučil, ale nic domluveného podle vlastních slov nemá.