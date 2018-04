Třinec drtivým úvodem zničil hradecké naděje a je krok od finále

Oceláři Třinec - Hradec Králové 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 5. O. Kovařčík (M. Doudera, Polanský), 6. Adamský (Polanský), 27. Marcinko (J. Petružálek, M. Doudera), 39. Cienciala (O. Kovařčík, M. Doudera) - 22. Cingel (Džerinš, Gregorc). Rozhodčí: Hribik, Lacina - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Matyáš - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hradec: Rybár (5. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dragoun - Köhler, Džerinš, Cingel - Vopelka, Berger, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Václav Varaďa (Třinec): "Pečlivě jsme se na zápas připravovali a chtěli jsme potvrdit dva podařené zápasy v Hradci. Vstup do zápasu nás posílil. Spadly nám tam góly z šancí, které jsme si vytvořili. To dalo zápasu jasný spád. I když se Hradci podařilo snížit a měl velikánskou příležitost na další snížení, tak to zlomil čtvrtý gól Marcinka. Od té doby jsme si to hlídali a byli jsme trpěliví. Vážíme si vedení 3:0 v sérii, ale potřebujeme ještě jedno vítězství."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Zápas jednoznačně ovlivnil začátek. V šesté minutě to bylo 0:3 a nás to poznamenalo na celý zápas. To byl tvrdý direkt a zvedali jsme se z toho těžko. Za stavu 0:2 a 1:4 jsme měli dvě šance, ale to byly asi jediné momenty, kdy jsme se ještě mohli vrátit do zápasu. Nepodařilo se nám to. Třinec si zápas v poklidu pohlídal až do konce."