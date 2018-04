Baráž o extraligu

Musíme se vzpamatovat, zní z trápících se Karlových Varů

2. 4. 2018 11:11, autor: ČT sport

Karlovarským hokejistům vstup do baráže nevyšel. Po prvním týdnu se drží až na samém chvostu tabulky. Zlepšení si hráči slibují od dvou nadcházejících zápasů na domácím ledě. Klíčem mohou být úspěšnější přesilové hry.

"Nevím, kolik facek potřebujeme dostat, aby to bylo lepší. Otáčet pořád dokola každý zápas v baráži, to stojí hodně sil, je to těžké. Musíme se vzpamatovat," burcoval útočník Tomáš Rachůnek po nedělní prohře na ledě Kladna 1:3.

Západočeši sice tentokrát nedostali gól hned v úvodu, přesto opět inkasovali jako první. V 15. minutě. "Musíme to zlepšit. Řekneme, že první třetinu musíme uhrát bez branek a hned zase prohráváme. První třetiny rozhodují, psychika se převáží na jednu stranu a je to těžké," uvedl sedmadvacetiletý útočník.

Karlovarští si podle Rachůnka musí uvědomit, že už jde do tuhého. "Myslím si, že je to nějakou zbytečnou nervozitou. V základní části prakticky tři čtvrtě sezony o nic nešlo a teď jde o život. Každý se s tím musí sám nějak vypořádat," řekl člen elitní formace.

Výhodou týmu kouče Martina Pešouta by mohla být skutečnost, že v úterý a v pátek hraje v domácím prostředí. V KV Areně získali Západočeši jediné dva body za výhru v prodloužení nad Jihlavou. "Samozřejmě, že to bude těžší, než kdybychom měli více bodů. Musíme se s tím ale poprat. Je to baráž. Nemůžeme si stěžovat na to, zda máme dobrou nebo špatnou psychiku. Musíme bojovat," řekl útočník Jaromír Kverka.

Karlovy Vary ztrácejí pět bodů na první Jihlavu a čtyři na druhý Litvínov, takže situace není nijak kritická. "Je teprve začátek, máme za sebou tři kola a před sebou devět zápasů. Věříme, že se budeme v tabulce posouvat. Teď ale potřebujeme urvat tři body," uvedl Kverka před soubojem s Kladnem. "Doma se hraje o něco lépe než venku, ale pro nás je hlavní, že potřebujeme body," řekl.

Hráči nejlepšího týmu první ligy věří, že k úspěchu pomůže i zlepšená hra v přesilových hrách. "Nejdou nám od začátku baráže, ještě jsme v nich nedali gól. To je hlavní, co musíme zlepšit," uvedl kapitán Václav Sýkora. "Soupeři v nich hrají aktivně, normálně po nás jdou a my s tím máme obrovské problémy. Musíme mít větší sílu na puku a dát si to rychleji, protože tady na to není takový čas," řekl Rachůnek.

