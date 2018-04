OHLASY PLAY-OFF EXTRALIGY

Stach: Zas to bylo o prvním gólu. Měli jsme šance, a nedali nic

2. 4. 2018 06:33, autor: ČT sport

Plzeň by musela k potvrzení svého kralování v základní části a úspěchu v semifinálové sérii s mistrovskou Kometou Brno pozměnit historii. Nepříznivý stav po dvou domácích porážkách nedokázal v sériích na čtyři vítězné dosud nikdo otočit a Indiáni jsou ve stejně těžké situaci jako v druhém souboji o finále Hradec Králové s Třincem.

autor: Miroslav Chaloupka, zdroj: ČTK Utkání Plzeň - Brno

Plzeň stejně jako při sobotní porážce 2:3 s Kometou jako první inkasovala a nedokázala svou předešlou převahu zužitkovat. "Bylo to zase o prvním gólu. Měli jsme hodně šancí a nedali jsme nic. Je to pořád jen 0:2, je to na čtyři vítězné," řekl plzeňský útočník David Stach.

Kometa opět ukázala svou sílu a připsala si výhru i v šestém utkání v letošním play-off a v součtu s loňskou mistrovskou jízdou už dvanáctou ve vyřazovací části za sebou. Plzeňští ale rozhodně boj s ní nevzdávají.

"Nesmíme mít hlavy dole. Je to 0:2 a hraje se na čtyři vítězné. Jako oni vyhráli tady, tak my můžeme tam. Je to ještě otevřené a my určitě nic nebalíme," ujistil Stach.

Ve 34. minutě měl obrovskou šanci pozměnit vývoj utkání. Po ráně Ondřeje Kratěny se dostal k dorážce před odkrytou brankou, ale brankář Marek Čiliak bleskově zasáhl pravým betonem.

"Já ani nevím, co jsem měl ještě udělat. Měl jsem to víc zvednout, ale bylo to v takové rychlosti... Dal tam beton, bohužel. Z deseti pokusů by to třeba byl osmkrát gól. Bohužel je v laufu, ale musíme se snažit na něj nějak vyzrát," řekl Stach na Čiliakovu adresu.

Stach měl i další možnosti, ale jako jediný se za domácí trefil až v 58. minutě v přesilové hře za stavu 0:3 Milan Gulaš. "Měl jsem šancí na tři zápasy, bohužel tam nic nespadlo. Budu doufat, že se to prolomí," vyhlíží Stach další boj.

Přiznal, že je Čiliak pro plzeňské střelce velkou překážkou. "Chytá skvěle, je ve formě. Doufejme, že na něj nějak vyzrajeme, protože šancí bylo opravdu hodně. Musíme se snažit, abychom v tom zápase vedli, to se pak hraje jinak," uvedl Stach.

