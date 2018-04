Hradec chce zdramatizovat semifinále, Třinec je ale v play-off doma stoprocentní

2. 4. 2018 06:00, autor: ČT sport

Třinec může udělat další výrazný krok k postupu do finále hokejové extraligy. Oceláři vyhráli oba zápasy na ledě Hradce Králové a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Východočeši ale v této sezoně již jednou na slezském ledě dokázali uspět a věří, že se jim podaří sérii zdramatizovat. Přímý přenos sledujte od 16:00 na ČT sport a webu ctsport.cz.

autor: Petr Sznapka, zdroj: ČTK Utkání Třinec - Hradec Králové

"Jedeme do Třince za stavu 0:2, ale chceme sérii určitě prodloužit. Myslím si, že jsme si v pátek dokázali, že můžeme soupeře dostat pod tlak a vytvořit si šance. Věříme, že to, co se povedlo Třinci u nás, můžeme dokázat i my u něj," řekl trenér Hradce Václav Sýkora.

Že není nic rozhodnuté, to si dobře uvědomují i Oceláři. "Přiznám se, že jsme si ani nepředstavovali, že bychom jeli domů za stavu 2:0. Těší nás to, ale vnímám to tak, že se u nás opět pojede od nuly a nic nekončí. Série bude ještě hodně bolet," uvedl kouč Václav Varaďa.

Klíčovou postavou série je zatím třinecký brankář Šimon Hrubec, který na hradeckém ledě zlikvidoval 59 z 61 střel. "Z Hradce jsme si odvezli dvě extrémně důležité výhry a musíme s pokorou uhájit aspoň jeden zápas doma," podotkl Hrubec.

ocenil pomoc spoluhráčů, kteří zblokovali řadu dalších střel. "Kluci to dělali celou sezonu, takže překvapený nejsem. Teď v play-off jenom podřadili a skáčou tam o to víc. Měli možná stejně zákroků jak já," pousmál se.

Pokud chtějí hráči Hradce uspět, musí zlepšit efektivitu přesilových her. Východočeši byli v početních výhodách v základní části nejlepší ze všech, prosazovali se i ve čtvrtfinále proti Liberci, proti Třinci však nedokázali potrestat ani jeden faul soupeře.

"Moje zkušenosti říkají, že když se člověk snaží v přesilovce udělat jednu konkrétní věc a strašně na ni tlačí, nejde to. A když se pak tým trochu uvolní, dohodnou se jednoduché základní body, na čem přesilovku postavit, dá se to změnit," řekl obránce Dominik Graňák.

Problémem Východočechů je i to, že v sedmi z dosavadních devíti utkání play-off inkasovali jako první. "Dotahovat není nikdy příjemné, ale už bychom mohli projevit nějakou zkušenost, když se to děje takto často, a nedopustit to," uvedl útočník Bedřich Köhler.

