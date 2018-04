Semifinále play-off extraligy

Hrubec: V Třinci nejsou žádné individuality. Jsme tým

autor: ČT sport

Třinečtí hokejisté do semifinále play-off vlétli ve velkém stylu a z Hradce Králové si odvezli dvě výhry. Výrazně se pod vítězstvími podepsal gólman Šimon Hrubec, který likvidoval střelu za střelou. Sám Hrubec ovšem zdůrazňuje týmové pojetí třineckého celku.

autor: Ožana Jaroslav, zdroj: ČTK Šimon Hrubec

"Kdyby nám to někdo řekl před sérií, nevím, jestli bychom si mysleli, že je ten člověk normální. Ale na to se nikdo ptát už nebude. Z Hradce jsme si odvezli dvě extrémně důležité výhry a musíme s pokorou uhájit aspoň jeden zápas doma," řekl Hrubec po druhé třinecké výhře.

Oceláři si úspěchy na hradeckém ledě zasloužili, v obou duelech měli často herní převahu i více šancí. "To je pravda, ale štěstí taky potřebujete. Třeba první gól v celé sérii byl hradecký vlastňák. Ale jinak tím bruslením, nasazením, střelbou jsme si takový haluz zasloužili. Hokej je někdy krutej, ale v tomhle je spravedlivej," uvedl.

Na Hrubce doposud prošlo 61 střel, řadu dalších ale jeho spoluhráči zblokovali. "Kluci to dělali celou sezonu, takže překvapený nejsem. Teď v play-off jenom podřadili a skáčou tam o to víc. Měli možná stejně zákroků jak já. Hradec střílel opravdu hodně a kluci všechno odchytali za mě," ocenil Hrubec obětavost spoluhráčů.

"Jestli budeme hrát jako doteď, tak věřím, že se Hradci do hlavy dostaneme jako celý tým. Nejlepší je, že u nás není žádný jednotlivec, žádná individualita. Jsme tým," podotkl. V minulosti byl přitom Třinec považován za mužstvo individualit. "Teď se to ale celé sešlo tak, že jsme tým. Mladí jedou jak pily. Těžko se tady vyzdvihuje jeden hráč. Vyhrává Třinec, o tom to je," konstatoval Hrubec.

Třinec ve čtvrtfinále vyhrál všechny domácí zápasy, pokud na tuto bilanci naváže i proti Hradci, bude již v úterý slavit postup do bojů o titul. Hrubec ale přehnaný optimismus brzdí. "Udělali jsme dva krůčky ze čtyř. Ale musíme dál držet pokoru. Vedeme 2:0, to fakt nic neznamená," řekl Hrubec.

