Krejčí třikrát asistoval při výhře Bostonu, Floridě se vzdaluje play-off

31. 3. 2018 22:57, autor: ČT sport

David Krejčí se třemi asistencemi podílel na výhře hokejistů Bostonu 5:1 nad Floridou. Byl za to vyhlášen druhou hvězdou zápasu a Bruins se posunuli do čela Východní konference. Na jeden gól přihrál i druhý český hráč v domácí sestavě David Pastrňák. Panthers získali z posledních třech zápasů jediný bod a na poslední postupovou pozici do play-off dál ztrácí tři body.