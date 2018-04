Ohlasy semifinále play-off extraligy

Čiliak: Vyhovuje mi začínat venku, je tak na nás menší tlak

1. 4. 2018 06:57, autor: ČT sport

Od začátku play-off minulé sezony hrají hokejisté Brna pátou sérii, všechny Kometa začínala venku a pokaždé se radovala. Plzeňští sice v prvním semifinále soupeře předčili v počtu střel, naráželi ale na výborně chytajícího Marka Čiliaka. Slovenský gólman si připsal 30 zásahů a inkasoval jen dvakrát. "Našemu týmu vyhovuje hrát play-off. Navíc já osobně raději začínám sérii venku, kde je na nás menší tlak," podotkl Čiliak. Přímý přenos druhého semifinále sledujte od 17:00 na ČT sport a webu ctsport.cz.

autor: Miroslav Chaloupka, zdroj: ČTK Marek Čiliak

"Hrajeme strašně kolektivně, spoluhráči se tam obětují. Navíc jsme měli super pohyb. Jezdili jsme, šly nám nohy. Tím jsme soupeře předčili," vyjmenoval sedmadvacetiletý brankář hlavní příčiny jedenácté výhry Komety v play-off za sebou.

Brněnští ve třetí třetině od 45. minuty drželi dvoubrankové vedení, ale po snižující brance Indiánů necelé čtyři minuty před sirénou se ještě o výhru strachovali.

"Chtěli jsme hrát jednoduše a bez zbytečných chyb si pohlídat výsledek. Na konci jsme to ale trošku zdramatizovali. O to víc jsme museli potom zamakat. To se stane. Jsem rád, že jsme to zvládli, ubojovali to a máme první zápas," radoval se Čiliak z těsné výhry 3:2.

Před druhým dějstvím na plzeňském ledě ale tlumí optimismus. "V první i druhé třetině tam domácí měli nějaké šance, ale my jsme to bojovností zvládli. Je to play-off, dává se do toho všechno. Vždyť hrajeme semifinále a tempo je ještě o level výš, byl to těžký zápas. Půjdeme do toho stejně jako v sobotu a chceme opět vyhrát," dodal brněnský hrdina zápasu.

Obdobně se vyjádřil před druhým zápasem i střelec prvního gólu Komety Tomáš Vondráček. "Hráli jsme, co jsme chtěli. Vyšlo to a teď se budeme snažit hrát úplně stejně," prohlásil hráč, jenž se vešel do brněnské sestavy ve vyřazovacích bojích teprve potřetí.

Na ledě se několikrát dostal s protihráči do slovního kontaktu, v minulé sezoně přitom na západě Čech působil. "Nepřišlo mi to jiné než ostatní zápasy play-off," podotkl sedmadvacetiletý útočník. "Budeme dodržovat taktické pokyny a určitě chceme znovu vyhrát," velel před pokračováním série.

