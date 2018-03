OHLASY HOKEJOVÉ EXTRALIGY

Hradec ničí brzké góly, pro postup musí přepsat statistiky

31. 3. 2018 06:54, autor: ČT sport

Už je to téměř nevítaná hradecká tradice - Východočeši v play-off pravidelně jako první inkasují. Ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci se jim to stalo v pěti ze sedmi případů, v semifinále proti Třinci v obou odehraných zápasech. I díky tomu Oceláři vedou v sérii 2:0, i když se dvakrát hrálo na hradeckém ledě. Hradec teď bude na ledě Třince bojovat o přepsání historických statistik. Žádný tým totiž ještě nedokázal po úvodních dvou domácích porážkách sérii hranou na čtyři výhry otočit.

autor: David Taneček, zdroj: ČTK Zklamaní hokejisté Hradce Králové

Východočeši ale neztrácejí naději. "Oni pořád potřebují čtyři výhry a myslím, že máme kvalitu, abychom to otočili," řekl útočník Bedřich Köhler.

Jenže k tomu by se tým potřeboval dostat do vedení. "Je to samozřejmě mnohem horší, když dostanete jako první gól," řekl obránce Filip Pavlík.

"Je pak velmi těžké se vrátit do hry," přidal se útočník Andris Džerinš, střelec jediné hradecké branky v druhém duelu.

"Máme s tím problém. Dotahovat není nikdy příjemné, ale už bychom mohli projevit nějakou zkušenost, když se to děje takto často, a nedopustit to," doplnil spoluhráče zkušený Köhler.

Ve druhém utkání navíc Hradečtí podruhé inkasovali krátce před první přestávkou. "To byl důležitější moment než první gól," prohlásil trenér Václav Sýkora.

Jeho týmu se totiž od druhé třetiny začalo poměrně dařit. Snažil se skóre zkorigovat, jenže nakonec dal jen jednu branku.

"My obránci se snažíme ofenzivě pomoci, ale góly jsme nedali. Nic nám tam nepropadlo," litoval Pavlík.

Domácí vyslali na brankáře Šimona Hrubce 34 ran, v síti však skončila jen jedna. "Je to výborný gólman, ale je to i o štěstí," poznamenal Pavlík.

"Chybí nám nějaká šikovnost, nějaká překvapivější střela. Hrubec chytá výborně, oni dobře brání, ale pořád si myslím, že my můžeme být šikovnější," hledal příčiny střelecké mizérie Köhler.

Hradci totiž doma nezafungovaly ani přesilovky, které jsou jeho doménou. V základní části i před semifinále držel tým úspěšnost početních výhod nad dvaceti procenty.

Po dvou semifinálových vystoupeních spadla na šestnáct procent. "Je těžké to hodnotit bezprostředně po zápase. Podíváme se na video a řekneme si," pronesl Köhler.

