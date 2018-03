SEMIFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Naše hlavní výhoda oproti Plzni? Vyrovnanost všech útoků, myslí si Zohorna

30. 3. 2018 15:17, autor: ČT sport

Před čtyřmi lety to byl on, kdo v prodloužení šestého duelu čtvrtfinálové série s Plzní rozhodl o postupu Brna. Oba celky na sebe ve vyřazovací části narazí opět letos, tentokrát v semifinále, a Hynek Zohorna u toho nebude chybět. Sedmadvacetiletý útočník je zatím nejproduktivnějším hráčem Komety v play-off, ale sám cítí, že Jihomoravané se mohou spolehnout i na další řady. A to by právě měla být jejich hlavní výhoda. Přímý přenos prvního duelu série sledujte na ČT sport a webu ctsport.cz v sobotu od 16:00.

autor: Kolařík Stanislav, zdroj: ČTK Hynek Zohorna

Hlavní údernou silou Indiánů jsou dva nejproduktivnější hráči základní části Milan Gulaš s Tomášem Mertlem. "Naší výhodou může být větší vyrovnanost všech čtyř útoků, což dovolí zatížení rozložit na více hráčů," míní Zohorna, který v Kometě hraje už sedmou sezonu a patří ke služebně nejstarším hráčům.

Za předčasné finále, jak tuto sérii označují někteří fanoušci, Zohorna nadcházející duely s Plzní nepovažuje. "Tak se to nedá brát. Bude to v každém případě těžká série. Plzeň má hru postavenou na prvním útoku. V obraně je oporou zkušený Kadlec. Mají výborné mužstvo. Budou rychlí, důrazní, nepříjemní, dobře bruslí. Ale my máme také velmi silný tým," dodal hokejista, který byl společně s kapitánem Leošem Čermákem v play-off u obou předcházejících vítězných sérií s Plzní.

Před šesti lety v semifinále Brno vyhrálo 4:1 na zápasy a před čtyřmi roky ve čtvrtfinále skončila série 4:2. Rozhodl ji v šestém duelu v prodloužení právě Zohorna.

"Na ten gól, který jsem vstřelil brankáři Machovskému, si stále dobře pamatuji. Jakub Koreis ujel podél mantinelu, nezastavili jej ani dva hráči soupeře. Po jeho přihrávce jsem se ocitl sám před brankou. Na takové okamžiky se nezapomíná," řekl Hynek Zohorna, který považuje tento gól za druhý nejdůležitější ve své kariéře. Na první místo řadí gól proti Hradci Králové, který dal rovněž v prodloužení a poslal Kometu do finále.

"To je však minulost. Jsem rád, že v sobotu už skončí dlouhé čekání na další zápas. Také Plzeň měla dlouhou přestávku, všichni budou mít po odpočinku hodně sil," poznamenal Zohorna.

Stejně jako v základní části očekává v semifinále urputné bitvy. "Nyní to ale bude něco jiného. Prioritou na obou stranách bude hrát bezchybně. Důležitý bude vstup do série. Máme velké ambice dostat se co nejdále. Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo vyhrát oba zápasy v Plzni," řekl Zohorna.

V loňské sezoně si cestu za titulem v přestávkách mezi sériemi play-off krátil rybařením. Tentokrát se ke svému koníčku nedostal. "Bohužel mrzlo a rybníky v okolí Brna byly zamrzlé. Takže musím ještě počkat," usmál se věkem prostřední z bratrské hokejové trojice Zohornů. Nejstarší Tomáš hraje KHL v Chabarovsku a nejmladší Radim obléká také dres Komety Brno.

