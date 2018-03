Třinec zvládl i druhý zápas v Hradci a nakročil do finále

Hradec Králové - Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Džerinš (Kukumberg) - 5. Svačina (Roth, Linhart), 19. Hrňa (Svačina, Roth). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 6555. Stav série: 0:2.

Hradec: Rybár - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Džerinš - Vopelka, Cingel, M. Látal - Köhler, Dragoun, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Václav Sýkora (Hradec Králové): "V úvodu jsme hráli lepší hokej než v prvním zápase, ale přesto jsme inkasovali první gól. Výkon nebyl ještě takový, jak by to v play-off mělo být. To bylo až od druhé třetiny, kdy jsme ale bohužel již prohrávali 0:2. Druhou a třetí třetinu jsme zápas honili. Hráči to odmakali na sto procent, ale sráží nás produktivita. Z tlaku ve dvou třetinách jsme dali jen jeden gól, což je málo. Jedeme do Třince za stavu 0:2, ale chceme sérii určitě prodloužit. Myslím si, že jsme si dnes dokázali, že můžeme soupeře dostat pod tlak a vytvořit si šance, i když Třinec hraje velmi dobře do obrany a je nebezpečný v útoku. Věříme, že to, co se povedlo Třinci u nás, můžeme dokázat i my u něj."

Václav Varaďa (Třinec): "Výsledek nás samozřejmě těší. Odmakali jsme druhý zápas, který se nám nevydařil jako první. Bylo to hlavně díky výkonu domácího týmu, který nám to udělal pěkně těžké. Dnes jsme byli šťastnějším týmem, i když třetí třetinu jsme zvládli dobře takticky. Hráči zblokovali spoustu střel a podržel nás Šimon Hrubec, náš nejlepší hráč. Vedení 2:0 v sérii nás těší, ale vnímám to tak, že se u nás opět pojede od nuly a nic nekončí. A tak k tomu budeme přistupovat i dále."