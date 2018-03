OHLASY SEMIFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Cienciala tentokrát zářil střelecky, hattrick ale odmítl. Hlavní je výhra, nelitoval

29. 3. 2018 21:40, autor: ČT sport

Rekordních sedm asistencí v sedmém čtvrtfinále s Pardubicemi z něj udělalo nečekanou hvězdu. Davidu Ciencialovi ale rychlá sláva hlavu nezamotala, což ukázal v prvním semifinálovém utkání na ledě Hradce Králové. Z nahrávače se stal střelcem a dvěma góly pomohl k triumfu 4:1. Nebyl navíc daleko od hattricku.

autor: Taneček David, zdroj: ČTK David Cienciala

Třetí gól měl Cienciala na hokejce ve 40. minutě, kdy se dostal do výborné pozice, jenže tentokrát fazónu nepotvrdil. Před odkrytou brankou trefil pouze tyč.

"Tomáš Linhart mi to tam perfektně přihrál. Měl jsem celou prázdnou branku a zazdil jsem to. Bohužel to tam nepadlo, ale vyhráli jsme a to je hlavní," nelitoval Cienciala, že po minulém životním výkonu neslavil hned v dalším vystoupení premiérový hattrick v kariéře.

Skóre otevřel po 118 vteřinách hry v početní výhodě, kdy se jeho pokus odrazil od hradeckého obránce Blaže Gregorce za brankáře Patrika Rybára. Ve 38. minutě zvýšil na 3:0, když z dorážky završil předchozí spolupráci Lukáše Krajíčka a Ondřeje Kovařčíka.

"První gól byl se štěstím. Chtěl jsem to dávat o beton na Sváču (Vladimíra Svačinu) a jejich hráč to tečoval nohou brankáři mezi betony. Při druhém jsme do toho perfektně šli a padlo to tam. Hlavně jsme to celkově super odmakali. Táhli jsme za jeden provaz, neskutečně jsme to odehráli i takticky, ale zítra to bude určitě jiné a půjdeme do další bitvy," prohlásil dvaadvacetiletý centr čtvrtého útoku Ocelářů.

Třinec v součtu s koncem základní části prohrál venku v předchozích pěti zápasech. "Hráli jsme super. Převedli jsme výkon z posledního zápasu doma s Pardubicemi do duelu s Hradcem a bylo to super. Jsme rádi, že jsme vyhráli poprvé (v play-off) venku, ale bude to ještě strašně těžké. Nesmíme usnout na vavřínech, být pořád pokorní a jít dál," prohlásil Cienciala.

Oceláři v závěru za stavu 3:1 odolali při power play domácích a pobytu Tomáše Marcinka a Davida Musila na trestné lavici i dvě minuty ve třech proti šesti. "Byly to nervy, kluci to ale perfektně ubránili, padali do střel a Šimon (Hrubec) to zavřel," pochvaloval si.

Cienciala byl v anketě americké televizní stanice ESPN po svém sedmibodovém představení vyhlášen nejlepším hráčem minulého týdne z celého světa. "Abych pravdu řekl, tak já to furt nevnímám, že se něco takového povedlo. Beru to tak, že jdeme jen zápas od zápasu a chceme hrát co nejlepší hokej. A je to samozřejmě pěkné," prohlásil Cienciala.

Souhra s bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíkovými jim v posledních zápasech skvěle klape. "S bráchama hrajeme strašně dlouho. Hráli jsme spolu v mládeži, loni a předloni ve Frýdku. Nějaká chemie mezi námi je, skvěle se doplňujeme. Musíme hrát pořád stejně a ještě přidávat," doplnil Cienciala.

Je šťastný, že jejich lajna mladíků se dokáže prosazovat i v extralize a pomáhá Třinci k úspěchu. "Je to hodně o hlavě. Když tam spadne gól, tak se cítíte líp. Nebo se povede střídání a je to hned lepší," pochvaloval si nárůst sebevědomí celého tria.

