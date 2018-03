NHL

Zacha pomohl New Jersey k důležité výhře, skórovali i Faksa a Pastrňák

28. 3. 2018 06:41, autor: ČT sport

David Pastrňák vstřelil 31. gól v sezoně, ale statistiku plus/minus si pohoršil o tři záporné body, a navíc se neprosadil v nájezdech, které rozhodly o prohře hokejistů Bostonu 4:5 ve Winnipegu. Centr Pavel Zacha bodoval potřetí za sebou a brankou pomohl k výhře New Jersey 4:3 proti Carolině. Střelecky se prosadil i Radek Faksa z Dallasu, který zdolal Philadelphii 3:2 v prodloužení a ukončil sérii osmi porážek. Flyers nepomohlo ani 20 zákroků brankáře Petra Mrázka.

zdroj: Reuters Pavel Zacha se spoluhráči

Faksa otevřel skóre v 11. minutě. Střela obránce Dana Hamhuise prosvištěla vedle Mrázka, odrazila se z druhé strany k Faksovi, který ji z hranice brankové čáry pomocí gólmanova betonu umístil mezi tři tyče.

Český útočník, který dal 15. gól v sezoně, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Flyers poté zápas otočili, ale Dallas dovedl utkání do prodloužení, v němž Alexandr Radulov po 40 sekundách přerušil šňůru proher. Philadelphia navzdory porážce bodovala pošesté v řadě.

Chce-li Dallas postoupit do vyřazovacích bojů, musí v závěrečných pěti zápasech základní části vymazat pětibodové manko na Anaheim, kterému v Západní konferenci patří druhá divoká karta. Ducks se mohli posunout na třetí místo v Pacifické divizi, ale na ledě druhého nejslabšího týmu ligy Vancouveru prohráli 1:4.

Také St. Louis porazilo San Jose 3:2 v prodloužení a na vítězném gólu se výraznou měrou podílel Vladimír Sobotka. Parádní zadovkou našel před brankou nehlídaného Vladimira Tarasenka, který druhým gólem v zápase rozhodl o šesté výhře Blues v řadě. St. Louis se dotáhlo na Anaheim a navíc má utkání k dobru. Naopak Sharks neuspěli po osmi výhrách za sebou.

Winnipeg vedl po dvou třetinách 3:1, ale Boston zkraje třetí části zásluhou Dantona Heinena a Pastrňáka využil dvě početní výhody a ve 44. minutě vyrovnal.

Havířovský rodák vypálil střelu z první z mezikruží, na niž mu nabil zadák Torey Krug. Za 53 vteřin však útočník domácích Brandon Tanev dokonal v oslabení hattrick.

Bruins opět vyrovnali gólem z přesilovky, když se prosadil Krug. O šestém vítězství Winnipegu po sobě rozhodl v nájezdech devatenáctiletý Fin Patrik Laine.

Boston i přes neúspěch bodoval pošesté za sebou a na vedoucí tým Východní konference Tampu Bay ztrácí pouze bod, navíc má duel k dobru. "Neměli bychom se tím moc zabývat. V poslední době hrajeme dobře a musíme v tom pokračovat," uvedl Pastrňák, jenž bodoval v pěti z uplynulých šesti utkání.

"Hrají velmi tvrdě, bod je pro nás úspěch. Měli jsme na to získat dva, ale taky jsme mohli vyjít naprázdno," dodal druhý nejproduktivnější Čech v soutěži.

Zacha v šesté minutě poslal New Jersey do vedení. Ostrý projektil Kylea Palmieriho z první vyrazil brankář Scott Darling před českého centra, který puk pohotově dorazil do sítě a připsal si sedmou trefu v ročníku.

Carolina poté dvakrát vedla, ale Devils dvěma brankami v 52. a 59. minutě rozhodli o třetí výhře po sobě. New Jersey drží ve Východní konferenci druhou divokou kartu s tříbodovým náskokem před Floridou, která ale odehrála o dva zápasy méně.

"Po výhrách nad Pittsburghem a Tampou bylo klíčové neusnout na vavřínech. Dneska jsme ukázali charakter a snažili se ukořistit dva body za každou cenu," prohlásil Palmieri, autor dvou tref.

Martin Frk přispěl asistencí k výhře Detroitu 5:2 nad Pittsburghem. V početní výhodě zadák Joe Hicketts poslal puk na pravý kruh českému útočníkovi, který naznačil střelu, ale místo ní zvolil přihrávku na Franse Nielsena a ten v 35. minutě posunul Red Wings do vedení 2:1.

Za dalších 41 vteřin Detroit udeřil znovu a ve třetí třetině odskočil do tříbrankového náskoku. Kris Letang ještě v 57. minutě vykřesal pro šampiony z posledních dvou let šanci, ale útočník Luke Glendening druhým gólem večera stanovil konečné skóre.

Jednadvacetiletý Connor McDavid jako první v sezoně pokořil stobodovou hranici. Kapitán Edmontonu se díky gólu a dvěma nahrávkám dostal již na 102 bodů a o dva body si tím vylepšil osobní maximum z minulé sezony. Na druhého Nikitu Kučerova z Tampy má náskok šesti bodů.

McDavidův výkon ale zastínil rakouský útočník Thomas Vanek, který se na výhře Columbusu 7:3 nad Oilers podílel hattrickem a asistencí. Blue Jackets uspěli v desátém z jedenácti utkání.

V první třetině byl zápas přerušen kvůli zranění rozhodčího Stevea Bartona, kterého v pádu nechtěně podrazil McDavid. Sudí se udeřil hlavou o led a po základním ošetření opustil plochu na nosítkách.

Výsledky úterních zápasů NHL: New Jersey - Carolina 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Branky: 35. a 52. Palmieri, 6. Zacha, 59. Noesen - 12. Di Giuseppe, 17. Foegele, 44. Hanifin. Střely na branku: 45:34. Diváci: 15 521. Hvězdy utkání: 1. Noesen, 2. Palmieri, 3. T. Hall (všichni New Jersey). Ottawa - NY Islanders 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Branky: 13. Duchene, 15. E. Karlsson, 56. B. Ryan - 7. Lee, 22. Beauvillier, 39. B. Nelson, 58. Ladd. Střely na branku: 36:31. Diváci: 15 284. Hvězdy utkání: 1. B. Ryan, 2. Duchene (oba Ottawa), 3. Ladd (NY Islanders). Detroit - Pittsburgh 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 36. a 59. Glendening, 17. Kronwall, 35. F. Nielsen (Frk), 47. Helm - 1. Crosby, 57. Letang. Střely na branku: 26:24. Diváci: 19 515. Hvězdy utkání: 1. Kronwall, 2. Helm, 3. Hicketts (všichni Detroit). St. Louis - San Jose 3:2 v prodloužení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 33. a 63. Tarasenko (na druhou Sobotka), 18. Sundqvist - 7. E. Kane, 28. Pavelski. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18 947. Hvězdy utkání: 1. Tarasenko, 2. Vince Dunn, 3. A. Steen (všichni St. Louis). Winnipeg - Boston 5:4 po nájezdech (1:1, 2:0, 1:3 - 0:0)

Branky: 6., 21. a 45. B. Tanev, 27. Morrow, rozhodující nájezd Laine - 20. Donato, 42. Heinen, 44. Pastrňák, 49. Krug. Střely na branku: 32:32. Diváci: 15 321. Hvězdy utkání: 1. Tanev, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. Marchand (Boston). Dallas - Philadelphia 3:2 v prodloužení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 11. Faksa, 31. B. Ritchie, 61. Radulov - 17. Konecny, 23. Provorov. Střely na branku: 23:33. Brankář Mrázek (Philadelphia) odchytal 60:40 minut, inkasoval třikrát z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 17 247. Hvězdy utkání: 1. Lehtonen (Dallas), 2. Gostisbehere (Philadelphia), 3. Faksa (Dallas). Edmonton - Columbus 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Branky: 4. Nugent-Hopkins, 7. McDavid, 11. Caggiula - 13. 17. a 36. Vanek, 14. Panarin, 22. Jenner, 27. Atkinson, 52. Nutivaara. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18 347. Hvězdy utkání: 1. Vanek, 2. Jenner (oba Columbus), 3. McDavid (Edmonton). Nashville - Minnesota 2:1 po nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 3. Josi, rozhodující nájezd Turris - 57. E. Staal. Střely na branku: 29:23. Diváci: 17 424. Hvězdy utkání: 1. Turris, 2. Josi, 3. Hartman (všichni Nashville). Vancouver - Anaheim 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 49. a 60. Brandon Sutter, 11. Gagner, 44. Biega - 38. Cogliano. Střely na branku: 30:24. Diváci: 18 405. Hvězdy utkání: 1. Brandon Sutter, 2. Biega, 3. Markström (všichni Vancouver).

