Nula by byla veselejší, ale klidně vyhraji 10:9, řekl Petrásek. Baráž chce mít rychle za sebou

28. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Za jeho záda z 30 střel Karlových Varů proklouzla jediná, a to až ve třetí třetině. Brankář Litvínova Michael Petrásek si z toho těžkou hlavu ovšem nedělal. Samozřejmě by si rád připsal hned na start baráže nulu, ale hlavnější je podle něj vítězství v boji o udržení nejvyšší soutěže.

autor: Sznapka Petr, zdroj: ČTK Brankář Litvínova Michael Petrásek

"Nula by byla veselejší. Neříkám, že ne, ale je to dost psychicky náročné na hlavu, že i kdybychom vyhráli 10:9, tak budu spokojený," řekl Petrásek a poukázal na tlak, pod kterým hráči v boji o záchranu jsou.

Verva se mohla spolehnout na podporu fanoušků, kterých zavítalo na Zimní stadion Ivana Hlinky 5342. "V kabině před zápasem byla nervozita. Pomohl nám ale úvodní gól, trošku jsme se poté uklidnili. Navíc nás výborně podporovali diváci, takže to bylo super," pochvaloval si Petrásek.

"Až ale pojedeme do Karlových Varů, tak to tam bude obráceně. Oni budou mít diváckou podporu. Uvidíme, jak se nám bude dařit ve venkovních zápasech, to bude klíč k úspěchu," doplnil rodák z Ústí nad Labem.

Poprvé se Litvínov představí venku v pátek na ledě Kladna a Petráska čeká souboj proti bývalým spoluhráčům Janu Klozovi a Davidu Tůmovi.

"Netěším se nikam, chci být co nejdříve zachráněn. Ale na Kladně mám nejlepšího kamaráda Tůmu a dalšího kamaráda z Ústí Kloze, takže jsme se trošku hecovali. Ale nic extra neproběhlo. Bavili jsme se hlavně o slabinách Varů a Jihlavy. Máme teď všichni svých starostí dost," uvedl Petrásek.

Litvínov musí přes úvodní výhru zlepšit disciplínu, protože proti Karlovým Varům dostal sedm menších trestů. "I když jsme měli hodně vyloučených, tak to kluci výborně odmakali. Blokovali jsme střely, kluci mi pomáhali. Takto musíme hrát i nadále. Musíme to na Kladně potvrdit, my to ale musíme potvrzovat pořád, dokud nebudeme zachráněni. Musíme jít s pokorou dál," dodal Petrásek.

