Osmnáctiletý Chytil se vrací z farmy k Rangers. Myslím, že jsem svoji hru zlepšil, věří

26. 3. 2018 09:43, autor: ČT sport

Na začátku ročníku se nečekaně prosadil do sestavy New York Rangers, kde odehrál dva duely. Český útočník Filip Chytil nyní dostane šanci sbírku startů rozšířit. Klub z Manhattanu povolal osmnáctiletého odchovance Zlína z farmy z Hartfordu z nižší AHL.

autor: Adam Hunger, zdroj: ČTK/AP Filip Chytil

Na farmě v AHL sehrál Chytil 45 zápasů a připsal si 31 bodů za 11 branek a 20 asistencí. "Myslím, že jsem zlepšil svou hru. Všechno je tu jiné než v Evropě, musel jsem si zvyknout na zámořský styl. Jsem rád, že to netrvalo moc dlouho. Celá sezona je pro mě dobrá, učím se v každém zápase a to je pro mě nejdůležitější," řekl Chytil, který byl draftován loni jako jednadvacátý.

V minulé sezoně debutoval rodák z Kroměříže v extralize v dresu Zlína a v 38 zápasech zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí. V kempu Rangers upoutal a bodoval v prvních třech přípravných duelech. Celkem si připsal tři body (1+2) ve čtyřech testech.

V NHL debutoval 5. října v úvodním utkání sezony doma s Coloradem (2:4) a stal se nejmladším Čechem v historii, který okusil NHL. Osmnácté narozeniny oslavil 30 dnů před premiérou a předčil obránce Vlastimila Kroupu, který v roce 1993 nastoupil za San Jose v době, kdy mu bylo 18 let a 162 dnů. O dva dny později hrál Chytil ještě v Torontu (5:8), zatím nebodoval.

V zámoří si zvykal na rychlejší hokej. "Je to náročnější než v české extralize, protože tam hraje hodně starších hráčů a není to tam tak rychlé. Je to úplně něco jiného," řekl Chytil a pochvaloval si působení v AHL. "Je to pro mě skvělá zkušenost a získal jsem v Hartfordu sebevědomí. To je pro mou hru nejdůležitější, abych si věřil a předváděl to nejlepší, co umím."

Pochvaloval si i pomoc krajanů při přechodu do Severní Ameriky. "V New Yorku mi pomohl Ondřej Pavelec. Bydlím s Ryanem Groppem a v listopadu přišel Marek Mazanec, který mi taky pomohl. Zlepšil jsem se v angličtině. Pomáhají mi všichni spoluhráči v týmu, trenéři i vedení klubu. Jsem za to všem vděčný," podotkl talentovaný útočník.

