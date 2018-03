NHL

Pastrňák se znovu trefil a dosáhl na třicetigólovou metu, McDavid má šanci napodobit Jágra

25. 3. 2018 21:59, autor: ČT sport

Třicet. Na takovou metu v počtu branek se v letošní sezoně už dostal David Pastrňák. Jubilejní zásah přidal útočník Bostonu v duelu proti Minnesotě, na jejímž ledě Bruins i díky tomu zvítězili 2:1 po prodloužení. Petr Mrázek vystřídal v brankovišti Philadelphie Alexe Lyona na začátku druhé třetiny za stavu 2:3 a pomohl týmu v Pittsburghu 19 zákroky k bodu za prohru 4:5 v prodloužení.

autor: Brad Rempel, zdroj: REUTERS Bostonský David Pastrňák (uprostřed) v utkání s Minnesotou

Pastrňák v předchozím utkání rozhodl dvanáct sekund před koncem o výhře v Dallasu a tentokrát střelou z mezikruží vstřelil úvodní gól zápasu. Jedenadvacetiletý útočník tak podruhé za sebou nasázel v základní části NHL alespoň třicet branek, k vyrovnání osobního rekordu z minulé sezony mu chybí čtyři trefy.

Za Minnesotu vyrovnal v padesáté minutě Mikko Koivu a hosté rozhodli gólem Brada Marchanda v čase 60:28.

Mrázek, který byl ve dvou ze tří předchozích startů střídán, zažil opačnou situaci a do utkání naskočil z lavičky. Český gólman podal spolehlivý výkon a v zápase nestačil jen na dvě akce, které řídil Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu nejdříve překonal ostravského rodáka střelou nad lapačku a dostal tým do vedení 4:3. Do stejných míst usměrnil Bryan Rust v prodloužení šikovnou Crosbyho střílenou přihrávku.

Nezastavitelný je v poslední době Connor McDavid. Kanadský útočník si v minulých čtyřech zápasech připsal pět branek a pět přihrávek, posunul se do čela produktivity soutěže a podruhé za sebou může získat Art Ross Trophy za vítězství kanadského bodování základní části. Obhájit tuto pozici se povedlo naposledy Jaromíru Jágrovi, který v dresu Pittsburghu triumfoval čtyřikrát v letech 1998 až 2001.

Edmonton vedl v nedělním utkání NHL díky třem bodům McDavida (1+2) doma nad Anaheimem 3:1 a 4:3, ale hosté zápas otočili a zvítězili 5:4 v prodloužení. Hlavními strůjci obratu byli Adam Henrique, který se dvakrát trefil ve třetí třetině, a Hampus Linholm, který vstřelil vítězný gól v čase 61:21.

Výsledky NHL: Pittsburgh - Philadelphia 5:4 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0) Branky: 10. Brassard, 21. Hörnqvist, 23. Malkin, 41. Crosby, 63. Rust - 6. Sanheim, 12. Manning, 38. Weal, 60. Couturier. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii 38:34 minuty, inkasoval dva góly z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,48 procenta. Střely na branku: 32:45. Diváci: 18 655. Hvězdy zápasu: 1. Schultz, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Weal (Philadelphia). Dallas - Vancouver 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Branky: 17. Janmark - 18. Boucher, 35. Dowd, 51. Virtanen, 60. Motte. Střely na branku: 31:27. Diváci: 18 112. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Jokinen (oba Vancouver), 3. Janmark (Dallas). Winnipeg - Nashville 5:4 po sam. nájezdech (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0) Branky: 24. Connor, 32. Byfuglien, 34. Little, 41. Wheeler, rozhodující sam. nájezd Scheifele - 11. Josi, 20. Turris, 27. Ellis, 36. Arvidsson. Střely na branku: 47:36. Diváci: 15 321. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Arvidsson (Nashville), 3. Little (Winnipeg). Minnesota - Boston 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 50. Koivu - 24. Pastrňák, 61. Marchand. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19 183. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask (Boston), 2. Stalock, 3. Koivu (oba Minnesota). Edmonton - Anaheim 4:5 v prodl. (0:0, 3:1, 1:3 - 0:1) Branky: 22. McDavid, 28. Rattie, 39. Draisaitl, 53. Bear - 42. a 59. Henrique, 23. Manson, 46. Perry, 62. H. Lindholm. Střely na branku: 32:38. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Bear, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Henrique (Anaheim).

