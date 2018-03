Hradec Králové a Liberec čeká rozhodující bitva o semifinále

Velikost textu:

26. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Semifinalisté hokejové extraligy budou komplet. O poslední místo mezi nejlepší čtveřicí se utkají hráči Hradce Králové a Liberce. Poté co Mountfield v sobotu na soupeřově ledě odmítl postup Liberce, bude mít v sedmém a rozhodujícím zápase série výhodu domácího prostředí. Zápas můžete sledovat od 17 hodin živě na ČT sport i na webu ctsport.cz.

zdroj: ČTK/Petrášek Radek Utkání Liberec - Hradec Králové

"Vedli jsme v té sérii 2:0 na zápasy, pak se to úplně otočilo a prohráli jsme třikrát za sebou, dál už byla pro nás jen propast, ale my jsme to zvládli a vyrovnali. Takže emoce jsou určitě hodně pozitivní a já věřím, že si je přeneseme do posledního, sedmého zápasu," řekl trenér Východočechů Václav Sýkora. "Věřili jsme, že ještě dokážeme sérii vrátit do Hradce. Myslím, že hráči ukázali, jak hodně to chtěli. A také si za tím šli," ocenil zkušený kouč přístup hráčů, kteří v Liberci otočili zápas v dramatickém závěru.

Věří, že maximální koncentraci jeho tým udrží i v sedmém utkání. "Myslím, že už toho moc měnit nejde. Půjdeme zase aktivně za vítězstvím, což jsme dokázali už v šestém utkání v Liberci. Samozřejmě bude v první řadě rozhodovat hlava, pak nasazení, ale ty zápasy jsou tak vyrovnané, že tam rozhodují opravdu jen maličkosti. Těžko předvídat, co konkrétně nakonec rozhodne celou sérii," přemítal Sýkora.

"Pro nás je důležité, že jsme si dokázali, že Liberec není nejlepší v lize, jak všude říkají. A že je dokážeme porazit. Bude to válka jako v sobotu v Liberci a určitě to nebude jednoduché, ukáže se, kdo je ten lepší," prohlásil Smoleňák, autor vítězné trefy v čase 59:28 šestého utkání.

Sám se na zápas moc těší. Podobně vypjaté duely, v nichž je hodně v sázce, si užívá. "Půjde o zápas, který si chce každý zahrát, protože právě v tom bude ta zábava, bude to kdo s koho. Silnější vyhraje, a kdo se bojí, tak bude mít smůlu," doplnil jednatřicetiletý Smoleňák.

Liberečtí potřebují z hlav dostat, jak blízko měli do semifinále. Že by měli poraženeckou náladu, rozhodně odmítají, přestože se jim v Hradci příliš nedaří. Ale to se do soboty nedařilo ani Mountfieldu pod Ještědem, přesto v rozhodující chvíli neúspěšnou sérii zlomil.

"Věděli jsme, že ta série bude vyrovnaná. Ukradli jsme si navzájem jedno utkání na ledě soupeře, šance zůstávají dál padesát na padesát. V Hradci jsme odehráli výborný poslední zápas, takže se nemáme čeho bát. Myslím, že to je opravdu vyrovnané. Doma Hradec bude muset hrát trošku víc než my," podotkl liberecký kouč Filip Pešán.

Oba inkasované góly během šestého souboje přišly v přesilovkách Hradce Králové. "Na vylučování si budeme muset dát pozor. Budeme se snažit hrát tak jako v zápase číslo pět. Tedy obětavě a disciplinovaně," nastínil Pešán.

"V žádném případě nemáme horší kádr a tým než Hradec, jak někdo říká. Ukázali jsme, že týmovou prací umíme ty zápasy zvládat. A teď musíme sílu toho týmu zase ukázat," prohlásil odhodlaně útočník Michal Bulíř, autor jediné liberecké trefy v šestém utkání.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet šest: