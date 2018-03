Barážový specialista Diviš: Rád bych si udržel pozitivní bilanci

Velikost textu:

23. 3. 2018 23:02, autor: ČT sport

Jihlava porazila v závěrečném kole skupiny o umístění na 11. až 14. příčce v extralize Chomutov na jeho ledě 3:2 po nájezdech, k čemuž velkou měrou přispěl Richard Diviš. Nyní chce uspět i v klíčové fázi sezony. Zkušený útočník by se mohl považovat za barážového experta, jelikož si prolínací soutěž zahraje už poosmé v řadě.

autor: Luboš Pavlíček, zdroj: ČTK Richard Diviš

"Já nevím, jestli to vzít pozitivně, nebo negativně. Jsem na nějaké hokejové úrovni a držím se s ní mezi první ligou a extraligou. Před každou baráží jsou nějaká očekávání, zatím mám pozitivní bilanci, takže bych si ji chtěl udržet," řekl odhodlaně a naznačil tak jihlavské cíle.

Dukla v závěru play-out vynulovala doma Mladou Boleslav a na závěr získala dva body v Chomutově, takže půjde do baráže s dvěma vítězstvími v zádech. "Byla to příprava na poslední část sezony, která nás čeká, takže se nedá mluvit o spokojenosti. Ukázalo se nám však, že něco funguje," pochvaloval si Diviš.

U prvního gólu Dukly našel nastavenou hůl Josefa Skořepy, druhou branku dal sám a v samostatných nájezdech prostřelil Dominika Pavláta mezi betony, čímž potvrdil úspěch hostů. "Z dlouhodobého hlediska jsou pro mě body dobré. Moc takových zápasů jsem letos neměl, takže jsem rád," řekl dvaatřicetiletý forvard.

Přestože v posledním zápase skupiny o nic nešlo, protože karty byly už dávno rozdané, do chomutovské arény zavítalo více než tři tisíce lidí. "My si vážíme každého zápasu, který můžeme v extralize hrát. Už jen to, že můžeme hrát na pěkném zimáku a před takovými fanoušky, kterých přišly tři tisíce, přestože o nic nešlo, si užíváme," uvedl Diviš.

I když je Jihlava v extralize nováčkem a odehrála řadu dobrých i výborných zápasů, musí hájit příslušnost k elitě. Do bojů o extraligu půjde Dukla z třináctého místa, jejími soupeři budou Litvínov a prvoligisté Karlovy Vary a Kladno. "Baráž bude jako každá jiná baráž. Ve hře je hodně bodů. Jdeme do toho naplno, s respektem a pozitivně naladěni," uzavřel Diviš.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet čtyři: