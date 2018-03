Boleslav zakončila sezonu výhrou nad Litvínovem, Jihlava uspěla v Chomutově

BK Mladá Boleslav - HC Litvínov 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Martin Procházka z trest. střílení, 34. Urban (Orsava), 35. Volf (Urban, Martin Procházka), 36. Lenc (Klepiš, Kotvan), 50. Orsava - 19. Jánský (Řehoř), 56. Smolka (Jánský, Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Kis, Klouček. Vyloučení: 4:4, navíc Klepiš (Mladá Boleslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 1012.

Mladá Boleslav: Groh - Bernad, Jan Hanzlík, Eminger, Dlapa, Kurka, Kotvan - Orsava, Nahodil, Valský - Lenc, Klepiš, Pacovský - Volf, Urban, L. Pabiška - Martin Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Litvínov: Petrásek (30. Kantor) - Šesták, Iberer, Čutta, Gula, L. Doudera, Frolo - Trávníček, Řehoř, Jánský - Matoušek, Válek, J. Doležal - Smolka, Šimeček, Stříbrný - Dufek, Jícha, Marek Růžička. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Pro nás šlo o poslední zápas v sezoně a já jsem moc rád, že k tomu kluci přistoupili, jak k tomu přistoupili. Vyjádřili jsme hrubou nespokojenost s přístupem k zápasu v Jihlavě a chtěli jsme se na domácím ledě rozloučit výhrou. Jak kvůli sobě, tak i kvůli fanouškům. Musím hráče pochválit. Za přístup, ale i za to, jak jsme do zápasu vstoupili, bylo vidět, že si jdeme za vítězstvím. Bylo tam sice nejprve málo střelby, ale i to jsme potom napravili a vyjádřilo se to i gólově. Jsem rád, že máme alespoň to jedenácté místo."

Darek Stránský (Litvínov): "Přijeli jsme bez zkušenějších hráčů, protože jsme nechtěli riskovat, že by se třeba někdo nějakým nešťastným zákrokem zranil. I s širším kádrem jsme chtěli odehrát solidní partii a pokud možno se pokusit i bodovat, ale Mladá Boleslav dnes hrála v klidu. Bylo vidět, že jejím hráčům už o nic nejde, fungovalo jim to, byly tam z jejich strany pěkné kombinace a my jsme se jen těžko bránili. Rozhodly tři slepené góly ve druhé třetině."