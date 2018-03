Kaše ukončil čekání na gól a pomohl Anaheimu k výhře, Boston má jisté play-off

22. 3. 2018 06:49, autor: ČT sport

Po měsíčním čekání se v NHL trefil útočník Anaheimu Ondřej Kaše. A hned si připsal velmi důležitou branku, kterou přispěl k vítězství Ducks 4:0 na ledě konkurenta v boji o play-off Calgary. V brance poražených Flames nastoupil od třetí třetiny David Rittich, který pustil jeden gól z pěti střel.

Kaše, který v předchozích třináctí zápasech zaznamenal jen dvě asistence, zvýšil v polovině zápasu na 2:0. Český útočník dostal na pravou stranu puk do jízdy, krásně se obtočil kolem obránce Bretta Kulaka a v pádu vstřelil bekhendem svůj osmnáctý gól sezony.

Zbývající dvě branky přidali obránce Hampus Lindholm a Francois Beauchemin, který tvrdou ranou zpoza pravého kruhu překonal v 58. minutě Ritticha. Anaheim byl velmi efektivní, v branku proměnil čtyři ze šestnácti střel.

Zbytek obstaral gólman John Gibson, který zneškodnil 29 pokusů a připsal si čtvrtou nulu v sezoně. Kalifornský klub čtvrtou výhrou v řadě poskočil v Západní konferenci do postupové osmičky do play-off.

"Hrajeme teď už play-off hokej. Všichni víme, že musíme vyhrávat a že musí každý svou hru pozvednout. Dnes byl hodně důležitý první gól, který jsme dali v oslabení a domácím to vzalo vítr z plachet," poznamenal Gibson.

"Byl to typický venkovní zápas. Věděli jsme, že po nás půjdou, ale dobře jsme bránili a čistili prostor před brankou. Podržel nás Gibby a ani v přesilovkách jsme jim moc nedovolili. A v útoku jsme byli efektivní," doplnil Lindholm.

Calgary se naopak vyřazovací část vzdaluje a na druhou divokou kartu ztrácí sedm bodů, přičemž mu zbývá odehrát v základní části už jen sedm zápasů.

"Bude to těžké," řekl k postupové matematice Rittich, který po 40 minutách vystřídal Mikea Smithe. "Měli jsme smůlu na odrazy. Ale musíme hrát chytřeji," podotkl jihlavský odchovanec.

Sidney Crosby ovládá hru s pukem nejen na ledě, ale i ve vzduchu. Kapitán Pittsburghu si před brankou Montrealu posunul letící kotouč forhendem do jízdy a následně ho rovněž nad ledem poslal bekhendem za záda Careyho Price.

Crosby touto trefou odstartoval v závěru druhé třetiny obrat v duelu s Canadiens z 2:3 na konečných 5:3.

"Neřekl bych, že se takovým věcem věnuju nějak speciálně. Ale v utkáních bývá puk často v okolí branky volný a já se v tréninku snažím zakončovat různě. Někdy se to dá využít i v zápasech a jsem rád, že se to dnes povedlo," uvedl Crosby, který si v utkání připsal i jubilejní sedmistou asistenci. Mezi aktivními hráči v soutěži jich více posbírali jen Joe Thornton (1030) a Henrik Sedin (824).

Boston je třetím týmem po Tampě Bay a Nashvillu, který si zajistil postup do play-off. Stačil mu bod za prohru 1:2 v prodloužení na ledě St. Louis. Hosté bez sedmi hráčů základní sestavy vedli až do 50. minuty trefou Ryana Donata, který skóroval i ve druhém utkání v NHL.

Blues ale dvěma trefami Jadena Schwartze zápas otočili. V domácím celku se blýskl Dmitrij Jaškin sedmi hity, nejvyšším počtem ze všech aktérů zápasu. St. Louis je první pod čarou postupové osmičky. Na Los Angeles ztrácí dva body.

"Před sezonou jsme říkali, že chceme postoupit do play-off a že chceme patřit ke kandidátům na zisk Stanleyova poháru. Teď se soustředíme na to, abychom si vybojovali co nejlepší pozici a abychom do play-off šli v co nejlepší formě," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Arizonu zastihl konec základní části ve výborné formě, vzbuzující naději do příští sezony. Dlouho jasně nejhorší tým soutěže uspěl v Buffalu 4:1 a připsal si třináctou výhru z posledních 20 zápasů.

Dvěma přihrávkami se pod vítězství v Buffalu podepsal Clayton Keller, který překonal klubový rekord v počtu bodů získaných nováčkem (55). Celkově je Keller v produktivitě nováčků čtvrtý, suverénně vede s 75 body Matthew Barzal z New York Islanders.

Výsledky středečních zápasů NHL: Buffalo - Arizona 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky: 12. J. Nolan - 4. Strome, 18. Stepan, 47. Pánik, 60. Domi. Střely na branku: 30:29. Diváci: 17 029. Hvězdy zápasu: 1. Stepan, 2. Raanta, 3. Strome (všichni Arizona). Pittsburgh - Montreal 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Branky: 10. Malkin, 18. Hörnqvist, 36. Crosby, 43. Brassard, 59. Guentzel - 20. Drouin, 29. Ščerbak, 35. De La Rose. Střely na branku: 39:30. Diváci: 18 574. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby, 3. Brassard (všichni Pittsburgh). St. Louis - Boston 2:1 v prodloužení (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 50. a 61. Schwartz - 11. Donato. Střely na branku: 20:22. Diváci: 18 423. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Allen (oba St. Louis), 3. Chudobin (Boston). Calgary - Anaheim 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 13. Cogliano, 29. O. Kaše, 39. H. Lindholm, 58. Beauchemin. Střely na branku: 29:16. Brankář Rittich odchytal třetí třetinu, inkasoval jeden gól z pěti střel a úspěšnost měl 80 procent. Diváci: 19 059. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Cogliano (oba Anaheim), 3. Stajan (Calgary).

