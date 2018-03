OHLASY PLAY-OFF EXTRALIGY

Koukal: V téhle sérii rozhodují maličkosti. A nám to tam teď nepadá

21. 3. 2018 08:12, autor: ČT sport

Ve čtvrtfinálové bitvě mezi Libercem a Hradcem Králové uvidí fanoušci ještě minimálně dvě utkání včetně duelu číslo šest, který bude mít v sobotu pod Ještědem dopolední začátek. Královéhradečtí si sice jako favorit série vezli z domácího ledu vedení 2:0 na zápasy, jenže na ledě Bílých Tygrů toho zrovna moc nepředvedli a dali za 120 minut hry dohromady jen dva góly.

autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK Zklamaní hokejisté Hradce Králové

"Bohužel nám to tam nepadá. Doufám, že si to šetříme na další zápasy. Jsou to samozřejmě klíčové momenty. Oni jeden gól v přesilovce dali, to samozřejmě strašně pomůže a může to překlopit zápas. My se na to samozřejmě podíváme, musíme se zlepšit a nějaký gól dát," uvedl útočník Petr Koukal.

Východočeši vědí, jak přesilovky sehrát, ale ví to i soupeř, oba týmy se již v této sezoně utkaly celkem osmkrát. Nijak výrazně se tak nemohou překvapit, ať už ve hře pět na pět nebo v přesilovkách.

"Je tam spousta faktorů, ale jsou to spíše maličkosti. Je to o nějakém načasování střely, obstřelit prvního hráče, nějaký šťastnější odraz, viz třeba třetí gól Kvapila na straně domácích. Prostě to tam vystřelil, když se Rybka (brankář Patrik Rybár) přesouval, a spadlo to do brány. Takový gól my jsme nedali, i když tam nějaké šance byly," přemítal Koukal.

"Takové góly prostě padají a padat budou, a my na to musíme najít recept. Dokázali jsme vyhrát dva zápasy doma, oni tady, je to otevřená série. Já jsem nečekal nic lehkého, Liberec to věděl také, zná svoji sílu. Čekám, že to bude i nadále vyrovnané," odtušil Koukal.

