Jágr: Nevím, jestli budu schopný baráž hrát. Ale mám teď extra motivaci dál trénovat

20. 3. 2018 22:24, autor: ČT sport

Přestože Jaromír Jágr nasbíral v první hokejové lize potřebných 15 zápasů pro start v baráži, stále zatím netuší, zda vůbec do bojů o nejvyšší soutěž zasáhne. Rytíři vyhráli v semifinále play-off v Českých Budějovicích 5:2 a sérii získali v poměru 4:1 na zápasy. Ale Jágr stejně jako v předchozích duelech nastoupil jen na pár vteřin. A s ohledem na svůj stav netuší, zda se něco zásadního do začátku baráže zlepší.

Jaromír Jágr na střídačce Kladna

Jágr se nadále potýká s následky ataku havířovského útočníka Marka Sikory, při němž si v polovině února obnovil zranění vazů v pravém koleně a poškodil meniskus.

Vůbec nevím, jak to se mnou dopadne, jestli budu schopný hrát. Ale aspoň mám takovou extra motivaci neukončit tu sezonu a dál trénovat. Bolest mi neumožňovala trénovat. Moje nohy jsou slabý na to, abych mohl jít do nějakého bruslení a fyzických kontaktů. To bych nezvládl a šance, že bych se znovu zranil, je obrovská," řekl.

Šestačtyřicetiletý útočník se i přes svůj zdravotní stav po postupové výhře usmíval. Poukázal na to, že Kladno čekalo čtyři sezony, než se opět může poprat o start v extralize. "Věřím, že nám to (vítězství v sérii nad Českými Budějovicemi) dodá sebevědomí," řekl.

Kladno bude v baráži bojovat s Karlovými Vary, Jihlavou a Litvínovem. Jágr uvedl, že jeho tým má hlavně oproti Jihlavě a Litvínovu určitou výhodu. "Do posledního zápasu jsme hráli o všechno, což některé týmy z extraligy říct nemůžou. Věřím, že by nás to mohlo nakopnout," řekl majitel kladenského klubu.

Podle něj Rytíři sérii s Českými Budějovicemi získali díky několika aspektům. Mezi ně patří například týmové sepětí. "Nemáme to postavené jen na jedné pětce, mužstvo je dobře poskládané. Měl jsem i pocit, že jsme na tom velice dobře fyzicky," řekl.

Dodal, že Kladnu rovněž vyhovovala pozice outsidera. Většina odborníků považovala za favorita série České Budějovice. "Kluky tohle motivovalo," uvedl.

