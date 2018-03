ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Můj dům, můj hrad. Třinec hájí proti Pardubicím domácí neporazitelnost

Velikost textu:

21. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

O mečbol ve čtvrtfinálové sérii extraligy budou usilovat hokejisté Třince a Pardubic. Oba celky zatím v souboji stoprocentně využily domácího prostředí a za stavu 2:2 pokračuje boj na ledě Ocelářů. Úspěšnější tým bude mít možnost v pátek v Pardubicích dovršit postup mezi nejlepší čtyřku. Přímý přenos utkání sledujte od 18:10 exkluzivně na webu ctsport.cz.

autor: Ožana Jaroslav, zdroj: ČTK Utkání Třinec - Pardubice

Oceláři se v pátém utkání budou snažit potvrdit pravidlo "můj dům - můj hrad", ale Východočeši jedou do Slezska pokropeni vědry živé vody a navíc s vědomím, že z posledních deseti utkání s Třincem pouze v jediném prohráli v normálním čase.

"Představovali jsme si to po domácích zápasech trošičku jinak a věřili jsme, že jedno utkání venku ubojujeme, což se ale nepovedlo. Věřím, že se v domácím prostředí vyždímáme nadoraz a páté utkání zase urveme," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Útočník Jiří Polanský spoléhá na to, že tým na domácím ledě využije svých předností. "Tam nám chyběly branky, tlak, přehrávání. Máme na to, abychom jim způsobili problémy v jejich obranném pásmu, ale nedařilo se nám to. Doma to ale bude jiné," uvedl Polanský.

"Začínáme jakoby od znova s tím, že máme za sebou čtyři zápasy, čili vzájemně se máme přečtené. Cestujeme do Třince s pokorou, respektem a zároveň zdravým sebevědomím, že jsme doma uhráli oba zápasy," uvedl trenér Pardubic Miloš Holaň.

"Po nedělní výhře jsem hovořil o krotitelné euforii, snažím se ji mírnit. Přijde mi, že jsme až moc v pohodě, snad klesneme dolů a budeme stejně poctiví jako v domácích utkáních. Nesmíme létat v oblacích, to by byla naše zkáza," doplnil kouč Dynama.

"Třinec se do domácího utkání určitě opře, my u nich také. Budeme chtít využít toho, že jsou doma pod tlakem. Budeme hrát stejně tvrdě a obětavě jako v předchozích zápasech a myslím tím i první dva, které se nám ale výsledkově nepovedly," dodal Holaň.

Pardubický brankář Ondřej Kacetl přispěl k vyrovnání série čistým kontem při nedělní výhře 3:0. "Teď budou rozhodovat maličkosti. Chceme vyhrát každé další utkání, spíše tedy každou další třetinu. Nesmíme se nechat vyprovokovat ke zbytečným faulům," prohlásil Kacetl.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet jedna: