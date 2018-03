ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Liberecký Will vynuloval Hradec, série je znovu otevřená

20. 3. 2018 20:45, autor: ČT sport

Liberec i podruhé využil výhodu domácího prostředí, ve čtvrtém čtvrtfinále porazil Hradec Králové 3:0 a vyrovnal stav série na 2:2. Domácí rozhodli třemi brankami už v první polovině utkání, Roman Will vychytal první nulu v letošním play-off.

autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK Roman Will v utkání s Libercem

"Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli, a věřil jsem tomu, že domácí zápasy zvládneme. Jsem rád, že celý tým bojoval tak, jak se má. Potvrdili jsme, že i v Hradci jsme hráli dobře, jen jsme to tam nedotáhli do vítězného konce," řekl Will.

Východočeši nastoupili bez ofenzivního lídra Jaroslava Bednáře, který se zranil v pondělním duelu. V sestavě vedle něj chyběli oproti třetímu utkání také další útočník Kukumberg i bek Vydarený a nahradili je forvardi Džerinš s Šimánkem a zadák Zámorský.

Kouč Hradce Václav Sýkora doufá, že by se Bednář mohl ve čtvrtek vrátit do sestavy. "Zdravotní problém není zase až tak velký, my jsme ráno zvažovali, jestli bude moci do zápasu. Věřím, že do čtvrtka by mohl být v pořádku. Ale není to samozřejmě stoprocentně jisté," uvedl Sýkora.

Liberec měl hned ve třetí minutě výhodu první přesilové hry při Vopelkově vyloučení a šance měli Krenželok, Kvapil i Jelínek. V šesté minutě se už Bílí Tygři dočkali vedení. Bakoš se na levé straně u mantinelu uvolnil přes Ziga, bekhendem našel před brankou Redenbacha, který překonal Rybára.

Severočeši se ubránili při trestech Ševce a Dernera a hosté si stejně jako v celé první třetině velké šance nevypracovali. Při Köhlerově trestu naopak ohrozili Rybára Kvapil, Filippi a už po přesilovce Bakoš a Jelínek.

V 15. minutě si najel na Jaškovu přihrávku Maier a trefil levou tyč. Za tři minuty už domácí zvýšili, poté co se uvolnil na modré čáře Bulíř a z mezikruží zamířil přesně k levé tyči.

"Dvakrát jsme u nich prohráli, ale hned jsme si řekli, že není nic ztraceno a rozhodně nesmíme věšet hlavy, být psychicky dole. Když nás budou chtít vyřadit, musí nás porazit čtyřikrát. Teď budeme dělat všechno pro to, abychom tu sérii otočili úplně," pochvaloval si Bulíř zvládnuté domácí duely.

Do první příležitosti hostů se dostal až na začátku druhé třetiny po návratu z trestné lavice Šimánek, ale zakončení před Willem mu nevyšlo. A ve 24. minutě Liberec při Vopelkově vyloučení zvýšil.

Filippi přihrál na levou stranu Kvapilovi, který střelou z úhlu využil toho, že byl Rybár rozhozený kontaktem se spoluhráčem Pláňkem. Rybára následně nahradil v brance Pavelka, který odolal při Džerinšově vyloučení i pokračujícím tlaku Liberce.

Při Lakatošově vyloučení měl ideální pozici na zakončení v levém kruhu Cingel, ale nezamířil přesně. Pavelka na druhé straně v závěru druhého dějství odolal při závaru po Lakatošově pokusu.

Nejblíže ke snížení byl Hradec ve 43. minutě, kdy obránce Gregorc trefil horní tyč. Při vyloučení Filipa Pavlíka zahrozili hosté i v oslabení, ale Šimánkova přihrávka na Koukala v přečíslení dvou na jednoho neprošla.

Další možnost měl Cingel, ale Will držel nulu. Liberec se ubránil i při Ševcově trestu. Pavelka zůstal také neprůstřelný i po Krenželokově blafáku. V závěru se ještě poprali Stránský s Cibulskisem, který navíc inkasoval i trest za krosček a vzápětí fauloval i Zigo, ale 61 sekund trvající přesilovka Liberce pět na tři už stav nezměnila.

"Včera to bylo hratelnější, dneska jsme to tlačili pořád do kopce. Když jsme se k něčemu dostali, gól jsme nedali. Střelecky to nebylo produktivní, ani moc závarů jsme neměli. Bohužel, nic jsme tady nevyhráli, je to 2:2 na zápasy, ale hlavy nevěšíme," prohlásil hradecký útočník Petr Koukal, který při Bednářově absenci převzal roli kapitána.

Bílí Tygři Liberec - Hradec Králové 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Branky a nahrávky: 6. Redenbach (Bakoš, Derner), 18. Bulíř (Pyrochta, Derner), 24. M. Kvapil (Filippi). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:10, navíc Ševc, J. Stránský - Cibulskis všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 2:2. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, Ordoš - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Hradec: Rybár (24. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, Červený - M. Látal, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Šimánek - Vopelka, Zigo, Berger. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme velice organizovaný a bojovný zápas. Myslím, že jsme byli po celý zápas o trošku lepší, než byl hostující tým. Byli jsme důrazní v brankovišti a skvěle nám zachytal Roman Will. Zaslouženě jsme získali druhý bod a vyrovnali jsme sérii." Václav Sýkora (Hradec Králové): "Zápas začal tím, že jdeme do stavu 0:1, jako už by se to stalo tradicí. Inkasovali jsme první gól po chybě, která by se zkušenému týmu neměla stávat. Nedokázali jsme na to odpovědět a ještě v první třetině přišla druhá branka. Možná trošičku nešťastná. Ta třetí v oslabení byl gól podobného typu, kterým jsme my rozhodli první utkání doma v prodloužení. Domácím tam přálo štěstí, ale je potřeba říci, že mu šli hodně naproti. My jsme to manko tlačili před sebou celý zápas. V závěru jsme nastřelili břevno, ještě tam byly nějaké situace dva na jednoho, ale nevyužili jsme to. Série teď znova začíná a budeme se chtít co nejlíp připravit na zápas v Hradci."

