Loňská blamáž je zapomenuta. Tampa je po dvou letech v play-off a míří vysoko

19. 3. 2018 15:07, autor: ČT sport

Po loňské překvapivé odmlce si hokejisté Tampy Bay zajistili s velkým předstihem účast v letošním play-off NHL. Lightning se evidentně poučili a vévodí pořadí Východní konference, rychleji získal jistotu postupu do tuhých bitev o Stanley Cup pouze Nashville, lídr Západní konference a momentálně i celé ligy.

autor: Greg M. Cooper, zdroj: Reuters Spoluhráči gratulují Andreji Šustrovi (uprostřed) ke gólu

Floridský celek patří v posledních sezonách mezi hlavní favority na zisk Stanleyova poháru. V roce 2015 byl krůček od toho, aby tyto odhady naplnil, ale ve finále podlehl po vyrovnaném průběhu Chicagu 2:4 na zápasy.

Předloni vystavil Lightning stopku pozdější šampion Pittsburgh až v sedmém duelu finále Východní konference. Jenže loni přišlo selhání a tým sledoval vyřazovací boje pouze zpovzdálí.

Pro ambiciózní klub to znamenalo velké zklamání. "Už v minulé sezoně nás všichni pasovali na finále a my se nakonec do play-off vůbec nedostali. Víme, že dokud tam stoprocentně nejste, tak není nic hotového. Ale když se to podaří, pak začíná ta skutečná zábava," řekl český obránce Andrej Šustr.

"Určitě to pro nás bylo velké ponaučení. Zranilo se nám několik hráčů, přišli noví hráči z AHL, ke konci sezony už nám to docela šlapalo, ale bohužel nám tehdy play-off o bod uteklo. I proto dobře víme, že každý zápas může na konci, kdy se sčítají body, hodně znamenat," doplnil Šustr.

autor: Chris O\'Meara, zdroj: ČTK/AP Andrej Šustr

Lightning dokázali na neúspěch rychle zapomenout i díky tomu, jak jsou soudržným týmem. I proto mohou letos znovu pomýšlet na Stanley Cup. "Máme naprosto skvělou partu. Není kluk, s nímž bych nedokázal dobře pokecat nebo zajít na večeři. I to je součástí toho úspěchu, že spolu všichni dobře vycházejí v šatně," prozradil Šustr.

Sílu týmu by mohl ještě pomoci zvýšit jeho krajan Ondřej Palát, který už dva měsíce chybí kvůli zranění v dolní části těla, jež utrpěl po zásahu holí Jareda Spurgeona z Minnesoty. Palát již začal naplno trénovat.

"Bohužel nám vypadla na dlouho opora týmu, který měl v těch posledních letech úspěchy. Byla to velká ztráta, ale bude určitě zpátky v nejlepší formě na závěr sezony," je přesvědčený Šustr.

Zatímco Palát má ale o své budoucnosti jasno díky loňskému podpisu pětileté smlouvy, která mu zajišťuje celkový příjem 26,5 milionu dolarů, sedmadvacetiletý Šustr hraje o nový kontrakt.

Stávající roční smlouva na necelé dva miliony dolarů mu po sezoně vyprší. Jeho pozice pro vyjednávání ale není ideální, protože se občas ocitne mimo sestavu. Na kontě má v tomto ročníku 41 odehraných utkání a sedm bodů (2+5).

"Pak bych mohl být volným hráčem. Snažím se na to ale nemyslet, makat a využít příležitostí, které dostanu, pak se necháme překvapit, jak to dopadne," podotkl Šustr.

"Člověk na to občas pomyslí, ale musí to odblokovat, protože ho to svazuje. Uvidíme, co se bude dít. Nechávám tomu volný průběh," dodal více než dvoumetrový plzeňský rodák Šustr.

V sezoně 2008/09 opouštěl Česko jako neperspektivní, ale pochybovačům ukázal, jak se mýlili. Prosadil se v NHL, kde má včetně play-off na kontě už přes 360 startů. A všechny v dresu silných Lightning.

Na Floridě se zabydlel a moc by ho těšilo, kdyby byl ze strany klubu i nadále zájem o jeho služby, aby mohl ve stejném působišti i nadále setrvat.

"Tampa je samozřejmě úžasná. Takhle dlouho jsem zatím nikde nebyl, ale v NHL člověk nemůže nikdy ani na chvilku zpohodlnět, protože věci se tam velmi rychle mění. V Tampě mám každopádně hodně kamarádů a lze říci, že už je pro mě domovem," řekl Šustr.

