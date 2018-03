Gulaš pomohl Plzni dvěma góly vyrovnat sérii s Olomoucí

HC Plzeň - HC Olomouc 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Gulaš (Stach, Pulpán), 30. Indrák (Mertl, Stach), 56. Gulaš (Schleiss, Kracík), 60. Stach (Kratěna) - 5. Ostřížek (Vyrůbalík, Skladaný), 36. Ostřížek (J. Galvas, L. Galvas). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 7017. Stav série: 1:1.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Mráz, Burian - Skladaný, Ostřížek, Matai - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Opět jsme viděli velice vyrovnané utkání. Je to o jednom gólu a dnes jsme byli šťastnější my. Musím ale podotknout, že Olomouc hrála podle mého názoru ještě lépe než včera. O to je pro nás cennější, že jsme dokázali zvítězit. Z naší strany to byl lepší výkon, k čemuž přispěli i hráči, od nichž jsme zlepšení čekali. Je to vyrovnaná série a my jsme rádi, že jsme dnešní zápas zvládli. Kluci ho odmakali a odbojovali, do Olomouce se nám teď za stavu 1:1 pojede o něco lépe."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Mělo to podobný průběh jako včera, jen s tím rozdílem, že ve čtvrtek jsme dvakrát vedli, Plzeň dvakrát vyrovnala a nakonec se to přiklonilo k nám. Dnes jsme dokázali my srovnat na 2:2, ale přiklonilo se to k Plzni. Tím, že to bylo čtyři minuty před koncem, tak to mrzí, ale je to, jak to je. Zbytečně jsme si tam zatáhli puk do pásma a sami si to zkomplikovali, Plzeň toho dokázala využít a vyhrála zaslouženě. Byl to bojovný zápas, jak to má v play-off vypadat. S výkonem jsme celkem spokojení, a i když to dnes nestačilo, hráčům nemůžeme nic vytknout."