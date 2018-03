ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Hradec třemi góly v závěru vybojoval proti Liberci druhý bod

16. 3. 2018 17:00, autor: ČT sport

Hokejisté Hradce Králové zvládli i druhý duel na domácím ledě a ve čtvrtfinálové sérii vedou nad loňskými finalisty z Liberce 2:0 na zápasy. Bílí Tygři přitom od 6. minuty v Hradci vedli, domácí však v závěrečné desetiminutovce vstřelili tři góly a otočili výsledek. Na dvou brankách Východočechů se podílel kapitán Jaroslav Bednář, který nejdřív v přesilovce asistoval u vyrovnání Cingela a třetí gól ve dvojnásobné početní výhodě sám vstřelil. Tři asistence si připsal slovinský obránce Blaž Gregorc.

autor: David Taneček, zdroj: ČTK Utkání Hradec Králové - Liberec

Liberec měl hned v úvodu výhodu přesilové hry, Pavlíkův faul však potrestat nedokázal. Filippi ve slibné situaci nemířil přesně. Podobně dopadl ve 4. minutě i Bednář.

Bezbrankový stav změnil v 6. minutě Bakoš, jenž překonal Rybára. "Dostal jsem dobrou nahrávku a vystřelil jsem zpoza hráčů. Prošlo to do branky, ale to není až tak podstatné. Hlavní je výsledek," řekl útočník Martin Bakoš.

Východočeši byli mírně aktivnější, trvalý tlak si však vytvořit nedokázali. Rybár měl dokonce více zákroků než jeho protějšek Will. Hostům se navíc na rozdíl od předešlého duelu dařilo dlouho hrát bez faulů.

Prvním vyloučeným byl až ve 28. minutě Jelínek, Hradec však přesilovku nevyužil. Ve 32. minutě měl velkou šanci vyrovnat Gregorc, pozorný Will však jeho střelu vyrazil.

Trenér domácích Sýkora se pokusil oživit hru změnami ve složení útoků, na začátku třetí třetiny však měli šance spíše hosté. Dlouhého i aktivního Filippiho však vychytal Rybár, Will si na druhé straně poradil s individuální akcí Kukumberga.

V 51. minutě byl vyloučen Ordoš a Mountfield v početní výhodě vyrovnal. Willa překonal Cingel. V 57. minutě se domácím podařilo zápas otočit, když se za obranu Liberce dostal Smoleňák a svůj brejk úspěšně zakončil.

O šanci na vyrovnání poté hosty obrala zbytečná vyloučení, domácí na konečných 3:1 upravili v přesilovce pět na tři. Hned trojice libereckých hráčů inkasovala v emotivním závěru desetiminutové osobní tresty.

"Stále jsme věřili, že můžeme se zápasem něco udělat. Na střídačce nebyla panika ani stres. Nevzdali jsme to a otočili zápas," pochvaloval si Cingel.

Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Branky a nahrávky: 52. Cingel (Gregorc, Bednář), 58. Smoleňák (Cibulskis, Gregorc), 59. Bednář (Kukumberg, Gregorc) - 6. Bakoš (Redenbach, Jánošík). Rozhodčí Šír, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:5, navíc Lakatoš, P. Jelínek oba 10 min, Filippi (všichni Liberec) 10 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 6390. Stav série: 2:0. Hradec: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Václav Sýkora (Hradec Králové): "Bylo to vyrovnané utkání. Liberec posadilo na koně, že podobně jako v prvním zápase vstřelil první branku. Pro nás to nebylo nic příjemného. Řekl bych, že obě mužstva oproti předešlému zápasu zvýšila nasazení. Od poloviny zápasu jsme šli s daleko větším úsilím za vítězstvím, zvyšovali jsme tlak, měli šance na vyrovnání. Pořád jsme věřili, že s utkáním můžeme něco udělat a jsme rádi, že se nám podařilo nejen vyrovnat, ale poté i otočit stav na naši stranu." Filip Pešán (Liberec): "Bylo to další vyrovnané utkání, které jsme možná po většinu času o malinko více ovládali my. Přestože domácí hráli organizovaně a stabilně, tak jsme tři čtvrtiny zápasu vedli. Zápas rozhodlo směšné vyloučení osm minut před koncem, které mělo fatální vliv na závěr zápasu. Z brejkové situace jsme dostali branku na 2:1 a závěr jsme bohužel nezvládli. Frustrace na konci byla obrovská, ale myslím si, že není úplně nutné, aby zápas, který byl z obou stran naprosto férový, takhle skončil."

