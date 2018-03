OHLASY PLAY-OFF EXTRALIGY

Ani návrat Gulaše Plzni k výhře nepomohl. Ale jede se dál, hlásí útočník

15. 3. 2018 21:17, autor: ČT sport

Plzeňský útočník Milan Gulaš stihl po zranění kolenního vazu těsně před začátkem olympijského turnaje v Pchjongčchangu čtvrtfinále hokejové extraligy, ale na úvod série s Olomoucí musel se spoluhráči strávit prohru 2:3 po nájezdech. Dvaatřicetiletý nejproduktivnější hráč základní části se sice asistencí podílel na brance Jakuba Kindla na 2:2, ale v rozstřelu v obou pokusech neuspěl.

zdroj: ČTK/Chaloupka Miroslav Milan Gulaš v dresu Plzně

Trenéři Indiánů poslali Gulaše přes první neproměněný pokus v šesté sérii znovu na led, ale ofenzivní lídr znovu Branislava Konráda nepřekonal a vzápětí rozhodl hrdina utkání Zbyněk Irgl, který dovršil hattrick. Gulašův rychlejší comeback na led, než se bezprostředně po zranění čekalo, pohádkový konec neměl.

"Nechci vůbec rozebírat moji osobu. My jsme tým a hokej se hraje týmově. Dneska mi nájezdy nevyšly, nedá se nic dělat. Zítra je další zápas a my musíme koukat dopředu," řekl Gulaš, který se zranil před olympiádou v generálce v Soulu proti Finsku a přišel o vysněný start na prvním velkém turnaji v kariéře. Gulašovi v rozstřelu ve čtvrté sérii při zakončení utekl puk a pak ztroskotal na Konrádově levém betonu.

"Při prvním mi odjel puk, takže moje chyba. Při druhém jsem to chtěl zasunout mezi nohy, ale taky mi to nevyšlo. Je to škoda, jede se dál," prohlásil Gulaš. I přes dlouhou pauzu strávil na ledě 28 minut a 57 vteřin a byl třetím nejvytíženějším hráčem týmu po obránci Peteru Čerešňákovi a útočníku Denisi Kindlovi.

"Nechci se moc bavit o mém zdravotním stavu. Je play-off a plno kluků je dobitých. Tak se play-off prostě hraje," řekl Gulaš. "Snažil jsem se, co to šlo, abych byl v rámci možností připravený do zápasu. Nechtěl jsem na ledě nějak haprovat, abych tam pajdal. Poslední týden se zlepšil natolik, že jsem se domluvil s trenéry, že bych to zkusil. Doktoři mi dali zelenou a nebyl důvod do zápasu nejít," popsal poslední dny.

Přestože Plzeň v utkání soupeře přestřílela 30:19, musela dvakrát dotahovat ztrátu. "Začátek byl velice dobrý. Nevím, kolik střel Olomouc za tu dobu měla, ale pak nás srazil trošku ten jejich první gól. Zase jsme se do toho dostávali na konci první třetiny, ale tak bychom měli hrát celý zápas s nasazením a na sto procent. Už je play-off a potřebujeme do toho dát všechno," podotkl Gulaš.

"Měli jsme dneska plno přesilovek a všichni víme, že to v play-off rozhoduje," litoval Gulaš, že se Indiánům nepodařilo využít ani jednu ze šesti početních výhod včetně 70 sekund trvající hry pěti proti třem. "Ve hře pět na pět moc gólů nepadá. Olomouc hraje výborně organizovaně dozadu, všichni si plní, co mají. Není vůbec jednoduché se proti ní ve hře prosadit. To samé v přesilovce, hrajou do obětavě a dneska tam zblokovali plno střel," doplnil Gulaš.

Hanáci v součtu s předkolem neinkasovali z 24 oslabení ani jednou. Gulaš věří, že Plzeň v pátek další ztrátu nepovolí. "Byl to první zápas a play-off se hraje na čtyři vítězné. Věřím, že zítra do toho vstoupíme úplně jinak, zápas zvládneme a vyhrajeme," uvedl.

Podle něj nehrálo roli, že Plzeň od konce základní části nehrála, zatímco Olomouc měla v play-off za sebou už čtyři zápasy. "My jsme měli každý den tréninky a byly kvalitní a těžké. Olomouc taky nehrála nějakých pět dnů. Nemyslím si, že by pauza hrála roli. Spíš nervozita z toho, že jsme v uvozovkách nějací favoriti série. To si nesmíme vůbec připouštět," dodal Gulaš.

