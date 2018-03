Play-off první ligy

Druhá semifinálová vítězství slaví Vary a Kladno

14. 3. 2018 21:04, autor: ČT sport

Semifinálové duely play-off první ligy zatím vypadají jednoznačně. Vítězství slavily Karlovy Vary, které přehrály Slavii jasně 4:0, a také Kladno. To mělo těžší práci, když své soupeře z Českých Budějovic zdolalo až v prodloužení 3:2.

autor: Pancer Václav, zdroj: ČTK Daniel Kružík

V Karlových Varech se zdálo, že první třetina skončí bez branek, ale proti byl obránce domácích Matič Podlipnik, jehož trefa v přesilové hře se nakonec ukázala jako rozhodující. V prostřední části přidala Energie další dvě branky. Na 3:0 zvýšil v dvojnásobné početní výhodě Jakub Flek, který v úvodním dějství kvůli nesportovnímu chování obdržel desetiminutový osobní trest. Výhru zpečetil v poslední třetině Ondřej Beránek druhou brankou večera.

"Klíčové pro utkání bylo to, že jsme ustáli úvodní tlak soupeře a dokonce se nám povedlo jít do vedení. Myslím si, že od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb, začali jsme hrát jednodušeji. Dostávali jsme soupeře pod tlak a z toho plynuly naše přesilové hry. Jsem rád, že se nám podařilo dvě přesilové hry využít, oproti včerejšku to byl asi největší rozdíl v naší hře," řekl asistent kouče domácích Tomáš Mariška.

Porážku Pražanů způsobilo podle asistenta trenéra Jana Srdínka několik faktorů. "Měli jsme dobrý vstup do zápasu vytvořili jsme si nějaké gólové příležitosti, ale neproměnili jsme je a paradoxně nám dal soupeř gól těsně před koncem první třetiny. To nás trošku zmrazilo, nicméně jsme se snažili vstoupit do druhé třetiny lépe, ale dopustili jsme se strašně moc chyb a hloupých vyloučení," zhodnotil zápas sedminásobný extraligový mistr.

Na jihu Čech vidělo obecenstvo ve zcela zaplněné Budvar aréně první branku už po 18 sekundách hry, kdy domácí Miloslav Čermák otevřel skóre. Srovnání obstaral hostující Daniel Kružík na konci první třetiny v přesilovce. Na další trefu si příznivci Motoru museli počkat do 46. minuty, v níž zadák Zdeněk Čáp po skrumáži před brankou dotlačil puk do sítě "placírkou". Rozhodčí posoudili situaci jako regulérní i přes nespokojenost Jaromíra Jágra.

Domácí pomalu směřovali za srovnáním série, ale švédský útočník Linus Svedlund v 59. minutě poslal souboj do nastaveného času. Motor si do prodloužení přenesl ze závěru třetí třetiny početní výhodu, kterou ale nezužitkoval a vzápětí za to pykal. Jihočeši se kvůli příliš mnoha hráčům nechali vyloučit a nabídnutou přesilovku využil centr Jan Kloz.

"Dnešní zápas byl z naší strany úplně jiný než ten včerejší. Kladno jsme přitlačili, ale z tlaku skórovali jenom jednou a nabídnuté přesilovky se nám bohužel proměnit nepovedlo. Výkon mužstva hodnotím jako velice dobrý, bohužel se špatným koncem. Klukům nemám co vytknout," uvedl českobudějovický asistent trenéra Luboš Rob starší.

"Předpokládali jsme, že domácí na nás vlítnou. Chtěli jsme se toho vyvarovat, ale nepovedlo se. V dalším průběhu se hra vyrovnala. Za stavu 2:1 se projevil týmový duch a kluci šli za dalším vítězstvím. Při vyrovnávacím gólu jsme samozřejmě měli trochu štěstí a přesilovku čtyři na tři v prodloužení kluci sehráli výborně. Je to pro nás velké vítězství," radoval se asistent trenéra Kladna Pavel Patera.

Semifinále play-off první hokejové ligy - 2. zápasy: HC Energie Karlovy Vary - HC Slavia Praha 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Branky: 28. a 54. O. Beránek, 20. Podlipnik, 32. Flek. Rozhodčí: Petružálek, Sýkora - Kokrment, Šimán. Vyloučení: 2:8, navíc Flek (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 3705. Stav série: 2:0. Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1) Branky: 1. Čermák, 46. Čáp - 19. Kružík, 59. Svedlund, 64. Kloz. Rozhodčí: Dědek, Obadal - Lukš, Gančařčík. Vyloučení: 10:10, navíc Novák 5 min. a do konce utkání, Kučný a Kutlák (všichni Č. Budějovice) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6421. Stav série: 0:2.

