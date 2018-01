NHL

Velký návrat legendy domů. Jágrovi už v Kladně vyřizují transferkartu

Velikost textu:

29. 1. 2018 18:31, autor: ČT sport

Moment, kdy Jaromír Jágr opět oblékne dres Kladna, je velice blízko. Pětačtyřicetiletý útočník Calgary, kterého si žádný klub v NHL nestáhl ze seznamu volných hráčů, míří do mateřského klubu, jemuž pomůže v první lize. Rytíři potvrdili, že svému majiteli a druhému nejproduktivnějšímu hráči historie zámořské ligy už vyřizují transferkartu, aby splnili všechny náležitost k jeho angažování do středečního konce přestupního termínu.

autor: David Zalubowski, zdroj: AP Jaromír Jágr

Na webu Calgary se k situaci také poprvé vyjádřil sám legendární český hráč. "Chtěl bych poděkovat (generálnímu manažerovi) Bradu Trelivingovi a Calgary Flames, že mi dali skvělou možnost být součástí jejich týmu a dali mi šanci pokračovat v NHL v této sezoně," řekl Jágr.

"Přestože jsme velice zklamaní, že se věci nevyvinuly tak, jak jsme si představovali z důvodu řady okolností, jsem nesmírně vděčný Flames, fanouškům a celému městu Calgary, jak velkoryse mě přijali. Teď už se těším, že budu pokračovat v Kladně," doplnil pětačtyřicetiletý útočník.

"Jaromírova kariéra mluví sama za sebe. Je to legenda našeho sportu a my si velice vážíme toho, že si ke svému pokračování v kariéře v NHL vybral Calgary. Bohužel s pozdějším vstupem do sezony v kombinaci s dlouhodobými potížemi se zraněními na tom nebyl tak, aby mohl hrát na úrovni, v kterou on i náš tým doufal," uvedl Treliving.

Ocenil jeho přínos i přesto, že Jágr odehrál jen 22 zápasů a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí. "Během svého krátkého působení v Calgary Jaromír prokázal úžasné vůdcovské schopnosti a profesionalitu, především ve vlivu na mladé hráče. Děkujeme mu za jeho přínos na ledě i mimo něj," dodal generální manažer Calgary.

Rytíři intenzivně pracují na přestupu svého majitele. "Jaromír Jágr je připravený na návrat do Česka a chce pomoci Rytířům k návratu do extraligy. Aby za nás mohl nastoupit, musíme splnit všechny úřední náležitosti do posledního lednového dne, kdy podle regulí Českého svazu ledního hokeje končí přestupní termín," uvedl tiskový mluvčí Rytířů Kladno Vít Heral. Jágrův přesun potvrdilo také Calgary.

Ani jedna ze stran zatím nekomentovala, zda bude mít Jágr ještě naději se do NHL v této sezoně vrátit, jak mu to kontrakt s klubem umožňuje. Kdy se Jágr objeví v Česku a poprvé nastoupí v kladenském dresu, zatím není jasné. "O podrobnostech budeme informovat v příštích hodinách či dnech," uvedl Heral.

K tomu, aby mohl Jágr za Kladno hrát v případě postupu do baráže o extraligu, musí do té doby za Rytíře odehrát minimálně 15 zápasů. K tomu musí nastoupit nejpozději v sobotu 3. února v Benátkách nad Jizerou, aby nemusel spoléhat na delší než čtyřzápasové série ve čtvrtfinále a semifinále play-off první ligy. Kladno hraje předtím ještě ve středu doma proti Karlovým Varům.

"Hráč jeho kvalit nám strašně moc pomůže. Varianty na jeho zařazení do sestavy máme samozřejmě připravené," řekl asistent trenéra Kladna Pavel Patera.

Jágra trápily v sezoně problémy s třísly a kolenem. Za Calgary hrál dvojnásobný mistr světa a vítěz Stanleyova poháru naposledy 31. prosince. Flames ho 14. ledna zařadili na marodku zpětně k datu jeho posledního utkání.

Kladenský odchovanec, který 15. února oslaví 46. narozeniny, přišel o naději dorovnat v této sezoně rekord legendárního Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).

Jágr byl blízko startu za Kladno už na začátku sezony, ale nakonec začátkem října podepsal s Calgary roční kontrakt se základním příjmem milion dolarů. Na stejně vysokou částku si mohl přijít na bonusech.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo třicet: