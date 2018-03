Jágr o zdravotním stavu: Nejsem schopný moc trénovat ani hrát. Je to osud

19. 3. 2018 06:20, autor: ČT sport

Nikterak rozpolcený nebyl před duelem Kladna proti Českým Budějovicím hokejový útočník Jaromír Jágr. I přesto, že by hrající legendě a majiteli středočeského klubu scházel při výhře Rytířů a završení série jeden jediný start k možnosti osobní účasti v baráži o extraligu, vysoko nad osobní zájmy řadil ty týmové. Porážka 2:4 vše mění, Jágr si pro pokračování série může v úterý na jihu Čech připsat potřebný patnáctý start.

zdroj: ČTK/Pancer Václav Jaromír Jágr v dresu Kladna

"Vůbec jsem na to nemyslel. Vůbec nevím, jestli budu schopen nastoupit, i kdybych ty starty měl. Věděli to hráči i trenéři. Je to škoda, hrozně moc jsem si přál, abychom to zvládli a postoupili. Vedli jsme 2:1, pak jsme tam měli výpadek, kdy jsme dostali góly na 2:3 před koncem třetiny, což dostalo soupeře na koně," řekl Jágr.

Sám byl opět na ledě jen úvodní tři vteřiny, neboť se nadále potýká s následky ataku havířovského forvarda Marka Sikory, při němž si v polovině února obnovil zranění vazů v pravém koleně a poškodil meniskus. "Dvě třetiny jsme to zvládali výborně, nakonec to nevyšlo, ale to se stává. V play-off jsou všechny zápasy hodně vyrovnané. My se musíme sebrat a nastoupit do příštího zápasu tak, jak jsme nastoupili do všech předchozích," nabádal Jágr.

Přes prohru ocenil olympijský šampion z Nagana výkon týmu. "Jsem hrozně pyšný na naše hráče, kteří odvádí maximum. I dnes tam nechali všechno a nemají se zač stydět. Kdyby nám před sérii někdo řekl, že po čtvrtém utkání povedeme 3:1, budeme všichni skákat do stropu," uvedl Jágr.

Šestačtyřicetiletý útočník poukázal na fakt, že České Budějovice mají tým s řadou zkušených hráčů a jsou favoritem série. "Nám nedával nikdo žádné šance, že bychom jim mohli konkurovat, nebo dokonce celou sérii vyhrát. Ale právě proto jsem hrdý na naše hráče, jak ty dosavadní čtyři zápasy odehráli," doplnil Jágr. Ohledně zranění neměl žádné nové zprávy.

"Je to pořád stejné. Nejsem schopný moc trénovat a nejsem schopen ani hrát. Je to osud. Jsou věci, který nemohu ovládat. Snažím se dělat maximum, i proto jsem nastupoval do těch zápasů kvůli povinným startům, kdyby se to třeba do měsíce zlepšilo a mohl jsem hrát," řekl Jágr a poukázal na fakt, že baráž se bude hrát až do 22. dubna.

Psychicky je v klidu, nijak ho nestresuje možnost, že by se snažil udržovat zbytečně a kvůli neuspokojivému zdravotnímu stavu už by do sezony nezasáhl. "Stejně bych se udržoval. A budu se vždycky udržovat. Skončit s hokejem a jen jíst, to by bylo špatný. Jestli v tom bude nějaká další motivace, to už záleží na mně. Já se ale určitě budu udržovat dál."

Nadále také dochází za vyhlášeným specialistou Pavlem Kolářem. "Pořád za ním chodím. A jak to vidí on? Myslím, že každý doktor je optimistou. I kdyby to tak necítil, snaží se pomoci pacientovi z psychické stránky ujištěním, že je všechno skvělé. Aby to nevzdával," pousmál se Jágr.

Jágr se snaží pomoci trenérům, ti si jeho přístup chválí

Jágr se snaží být nápomocný trenérům. Kouč Miloslav Hořava, jehož asistentem je bývalý skvělý útočník Pavel Patera, si tento Jágrův přínos nemůže vynachválit. "Pro nás je to hrozná pomoc. Naprosto bez diskuze. S Jardou je ta spolupráce výborná. Je z toho patrné, že máme všichni zájem na tom, aby mužstvo uspělo. Ta spolupráce s ním je vážně bezvadná, trenéři pak mají s mužstvem poloviční práci," řekl Hořava.

Propočty ohledně Jágrových startů šly mimo něj. "Že si Jarda teď může připsat patnáctý start, to je něco, nad čím vůbec nepřemýšlím. Opravdu vůbec, i když to může znít někomu divně. To je spíš něco pro novináře, my se tím v kabině vůbec nezaobíráme. Řeší se to celou dobu a to bychom byli jak blázni," uvedl Hořava.

Přes porážku 2:4 byl spokojený s tím, co od svých svěřenců viděl. "Líbí se mi, že na ledě dřeli, nechali tam maximum, jen to dnes nestačilo, protože soupeř byl lepší," podotkl Hořava.

