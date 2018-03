Liga mistryň

Zázrak, nebo konec. Slávistky budou v odvetě s Wolfsburgem stahovat velké manko

28. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Po debaklu 0:5 v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň nastoupí fotbalistky Slavie v Eden Aréně proti Wolfsburgu. Vzhledem k zmíněnému výsledku z Německa je šance na postup proti dvojnásobným vítězkám soutěže prakticky nulová. V odvetě tak bude hlavní snahou českých šampionek především důstojná rozlučka s prestižní soutěží. Přímý přenos utkání sledujte od 17:50 na ČT sport a webu ctsport.cz.

autor: Sebastian Priebe, zdroj: imago sportfotodienst Utkání Wolfsburg - Slavia Praha

Čtvrtfinále LM zatím zůstává pro české kluby maximem. V sezoně 2005/06 v něm skončila Sparta, před dvěma roky Slavia. A té se zřejmě ani tentokrát nepodaří projít mezi nejlepší kvarteto. Musel by se jí totiž povést víceméně zázrak. Zvláště když Wolfsburg prohrál v této sezoně jediné z 23 utkání, v bundeslize s Freiburgem 0:1.

Německý tým je i v této sezoně jedním z hlavních favoritů na celkový triumf. Do Prahy přiveze hvězdy ženského fotbalu, jako jsou švédská stoperka Nilla Fischerová a dánská útočnice Pernille Harderová, které byly zvoleny do nejlepší jedenáctky světa dle hráčské asociace FIFPro. Mezi opory patří i Islanďanka Sara Björk Gunnarsdóttirová, nejlepší Belgičanka Tessa Wullaertová či dvojnásobná fotbalistka Německa Alexandra Poppová.

"Dostali jsme nejtěžšího soupeře. Wolfsburg je každoročním finalistou a dvojnásobným vítězem. Naše holky musí předvést to nejlepší, co v nich je," řekl trenér Pavel Medynský.

Úspěchem by proto byla i remíza. V této sezoně se to povedlo jen v osmifinále Fiorentině, jež po úvodní prohře 0:4 uhrála výsledek 3:3. Slavii by k tomu měli pomoci i fanoušci. Permanentkáři mají vstup zdarma, lístky stojí 100 korun pro dospělé a 50 korun pro děti.

"Chtěla bych vyzvat každého fanouška Slavie, aby nás přišel podpořit. Bude pro nás velmi důležité, když ucítíme jejich podporu. Budou pro nás dvanáctým hráčem. Za tým můžu říct, že na hřišti necháme všechno," prohlásila islandská posila Slavie Sandra Maria Jessenová.

