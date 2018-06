Iniesta se chystá na poslední MS, v reprezentaci prý ale nekončí. Chci si to užít, říká

Velikost textu:

6. 6. 2018 11:44, autor: ČT sport

Španělský záložník Andrés Iniesta se sice chystá na poslední mistrovství světa, v reprezentaci však končit ještě nehodlá. Bývalá hvězda Barcelony, která nedávno zamířila do Visselu Kóbe, to prohlásila v rozhovoru pro deník AS.

autor: ANTON GEISSER, zdroj: ČTK/imago sportfotodienst Andrés Iniesta v dresu španělské reprezentace

"Je pravda, že tohle bude můj poslední šampionát. Po jeho konci si všechno vyhodnotíme a také uvidíme, jak se mi povede v Japonsku. Nechci být v týmu za zásluhy, ale proto, že na to mám výkonnost," prohlásil mistr Evropy z let 2008 a 2012 a světový šampion z roku 2010.

"Ale nechci teď myslet na to, že mě čeká poslední mistrovství. Chci si ho užít jako to úplně první. Navíc jsme na posledním světovém i evropském šampionátu zklamali, tak bych se chtěl loučit s lepším pocitem," uvedl Iniesta, který do Kóbe zamířil po 22 letech v Barceloně, během nichž s klubem získal devět titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šest: