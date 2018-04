MLS

Hladový lev Ibrahimovic se dvakrát zakousl při debutu a dokonal obrat LA Galaxy

1. 4. 2018 10:30, autor: ČT sport

Přišel, viděl, rozhodl. Lepší debut v zámořské MLS si hvězdný fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic snad ani nemohl přát. Do očekávaného derby mezi losangeleskými týmy Galaxy a FC vstoupil sice až v 71. minutě, ale zanedlouho obstaral vyrovnání a v nastaveném čase převážil skóre na stranu domácích, kteří ještě po hodině hry prohrávali 0:3.

autor: Gary A. Vasquez, zdroj: USA TODAY Sports Zlatan Ibrahimovic slaví první gól v dresu LA Galaxy

"Vím, co dokážu. Lev je hladový. Dal jsem víc gólů, než hráči tady odehráli zápasů, takže vím, co dělám. Jsem to pořád já, jenom v jiném klubu," prohlásil na tiskové konferenci po přestupu z Manchesteru United nejlepší střelec v historii švédské reprezentace, jenž má za sebou působení v dalších velkoklubech jako Ajax Amsterdam, Juventus Turín, Inter a AC Milán, Barcelona či Paris St. Germain.

Během první půle souboje o nadvládu nad Los Angeles se nicméně dvakrát prosadil Mexičan Carlos Vela a v úvodu druhé zamířil do vlastní sítě Daniel Steres. Až v 61. minutě snížil Sebastain Lletget a po příchodu Ibrahimovice, který teprve v pátek absolvoval s týmem první společný trénink, se na vyprodaném stadionu StubHub odehrál velký comeback.

Vzápětí dal totiž kontaktní gól Chris Pontius a Ibrahimovic vyrovnal pohotovou střelou z 36 metrů přes povystoupeného brankáře. V první nastavené minutě navíc svérázný útočník korunoval skvostnou premiéru vítěznou hlavičkou po centru Ashleyho Colea. "Myslím, že jsem slyšel: 'Chceme Zlatana! Chceme Zlatana!' Tak jsem jim dal Zlatana," řekl Ibrahimovic. "Po tom druhém gólu jsem si říkal: Skončete to. Víc adrenalinu už nechci cítit," dodal.

Jediný český hráč v MLS Bořek Dočkal nastoupil podruhé za Philadelphii, ale musel strávit porážku 0:3 v Coloradu. V 82. minutě byl reprezentační záložník střídán za stavu 0:2 a stále proto čeká na první výhru po přestupu z čínského Che-nanu Ťien-jie. Při debutu v polovině března byl u bezbrankové domácí remízy s Columbusem.

MLS: Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC 4:3

Branky: 61. Lletget, 73. Pontius, 77. a 90. Ibrahimović - 5. a 26. Vela, 48. vlastní Steres Colorado Rapids - Philadelphia Union 3:0

Branky: 53., 61. a 87. Badji Orlando City - New York Red Bulls 4:3

Branky: 15. Johnson, 26. a 48. Dwyer, 86. Sutter - 7. Valot, 24. Etienne, 82. Long Columbus Crew - Vancouver Whitecaps 1:2

Branky: 29. Zardes - 51. Shea, 77. Kamara Chicago Fire - Portland Timbers 2:2

Branky: 50. Nikolics, 84. Vincent - 6. Valeri, 55. Blanco Minnesota - Atlanta United 0:1

Branka: 3. vlastní Calvo San Jose Earthquakes - New York City 1:2

Branky: 3. Quintana - 49. Tinnerholm, 60. Moralez Houston Dynamo - New England Revolution 0:2

Branky: 15. Bunbury, 71. Penilla Sporting Kansas City - DC United 1:0

Branka: 3. Gutierrez Seattle Sounders - Montreal Impact 0:1

Branka: 60. Vargas

