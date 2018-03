MLS

Ibrahimovic po přestupu do LA: Jsem jako Benjamin Button, zemřu mladý

31. 3. 2018 12:35, autor: ČT sport

Se sebevědomím sobě vlastním započal své působení v Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic. Šestatřicetiletý útočník byl na první tiskové konferenci v USA ve velmi dobrém rozmaru a svérázně zametal s otázkami ohledně svého věku. "Lev je hladový. Když jsem přestoupil do Anglie, všichni říkali, že jsem starý. Přijel jsem tam na vozíku a za tři měsíce jsem Premier League dobyl," prohlásil mimo jiné populární Ibra.

autor: JOEL MARKLUND, zdroj: imago sportfotodienst Zlatan Ibrahimovic na tiskové konferenci

"Cítím se mladý, jsem jako Benjamin Button. Narodil jsem se starý a zemřu mladý," uvedl rodák z Malmö s odkazem na film s Bradem Pittem v hlavní roli, jehož hrdina začne místo stárnutí mládnout.

Fakt, že věk je pouze číslo, umocnil i v průběhu předchozího angažmá v Manchesteru United. "O můj věk se nebojte. Když jsem přestoupil do Anglie, všichni říkali, že jsem starý. Přijel jsem tam na vozíku a za tři měsíce jsem Premier League dobyl. Pak říkali, že létám," pokračoval Ibrahimovic, který v premiérové sezoně na Old Trafford vstřelil 28 gólů a byl nejlepším kanonýrem mužstva.

Jeho rozlet nicméně zastavilo vážné zranění kolenních vazů, po němž se do kolotoče anglické nejvyšší soutěže vrátil loni na podzim. Za Red Devils pak nastoupil jen sedmkrát a minulý týden se s klubem dohodl na ukončení smlouvy.

"Vím, co dokážu. Jsem tady, abych vyhrával. Lev je hladový. Dal jsem víc gólů, než hráči tady odehráli zápasů, takže vím, co dělám. Jsem to pořád já, jenom v jiném klubu," vykládal nejlepší střelec v historii švédské reprezentace, který má za sebou působení v dalších velkoklubech jako Ajax Amsterdam, Juventus Turín, Inter a AC Milán, Barcelona či PSG.

Do Los Angeles ho to prý táhlo již dříve, ale z námluv sešlo a nakonec zvolil Manchester. Podepsat smlouvu s Galaxy se definitivně rozhodl po večeři s Davidem Beckhamem - ten za americký klub hrával v letech 2007 až 2012. "Ptal jsem se ho, jaké to tu je, a mluvil o tom jen v dobrém. Zrovna mi psal: Užij si to," zakončil Ibrahimovic.

