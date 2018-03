Město andělů zachvátila Ibramánie. Po zisku 33 trofejí chci bavit lidi, řekl svérázný Švéd

Velikost textu:

30. 3. 2018 14:14, autor: jav

Po angažmá v Nizozemsku, Itálii, Španělsku, Francii a Anglii si Zlatan Ibrahimovic vyzkouší i americkou Major League Soccer. Po ukončení smlouvy v Manchesteru United kývnul šestatřicetiletý kanonýr na nabídku Los Angeles Galaxy a stane se bezesporu největší hvězdou MLS. Už jen jeho přílet vyvolal v LA davové šílenství.

autor: JOEL MARKLUND, zdroj: imago sportfotodienst Zlatan Ibrahimovic v obležení fanoušků LA Galaxy

Populární "Ibra", jenž za švédskou reprezentaci nastřílel ve 116 zápasech rekordních 62 branek, přišel do Manchesteru před dvěma lety z francouzského Paris St. Germain. Loni v dubnu si nicméně vážně poranil koleno a od té doby zasáhl v dresu United do pouhých 7 utkání, ve kterých skóroval pouze jedinkrát.

V USA se pokusí kráčet ve stopách bývalých spoluhráčů Davida Beckhama a Andrey Pirla. "Los Angeles je pro mě to pravé místo. Myslím si, že mám klubu co nabídnout a že můžu hodně pomoci na hřišti i mimo něj. Navíc je to nejlepší tým ve Spojených státech. Neměl jsem proto žádné pochybnosti," prohlásil Ibrahimovic.

Dle informací španělského deníku Marca dokonce přistoupil na snížení platu o přibližně 95 procent. V Anglii totiž vydělával 19 milionů liber (552,9 milionů korun) ročně, ve Spojených státech bude pobírat "jen" 850 tisíc (24,7 milionů korun).

"Po působení napříč Evropou v nejlepších klubech po boku nejlepších hráčů a zisku 33 trofejí, chci ochutnat americké dobrodružství a bavit lidi," pokračoval Ibrahimovic. "Věřím, že si fanoušci budou užívat mou hru i následná vítězství," dodal.

Nová sezona Major League Soccer začala počátkem března. LA Galaxy se aktuálně pyšní bilancí 1-1-1 a v neúplné tabulce Západní konference okupuje sedmé místo. Rodák z Malmö, jehož čeká oficiální tisková konference dnes večer, by si teoreticky mohl odbýt soutěžní debut už zítra proti městským rivalům Los Angeles FC.

Z příchodu Ibrahimovice je kromě příznivců nadšený i kapitán týmu Ashley Cole. Bývalý obránce londýnské Chelsea věří, že produktivní forvard se může stát jedním z nejlepších střelců v lize. "Myslím, že je to skvělá zpráva. Nejen pro LA Galaxy, ale také pro celou MLS. Stane se totiž opět o něco atraktivnější," řekl Cole.

"I z tohoto důvodu nerozumím lidem, kteří až moc mluví o pokročilejším věku. Z mého pohledu to není absolutně žádné měřítko. Pokud zůstane fit, bude nepochybně obrovským přínosem. Má všechny atributy, aby se stal rozdílovým hráčem. Můžeme jen společně doufat, že se od něj naši mladíci něco naučí," zakončil.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo třicet: