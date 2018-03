Kroos po porážce od Brazílie: Nejsme tak dobří, jak jsme si dlouho namlouvali

28. 3. 2018 13:27, autor: Vít Chalupa

Tvrdá slova pronesl na adresu svou i celého týmu po úterní porážce 0:1 v Berlíně s Brazílií německý záložník Tony Kroos. Trenér stále ještě úřadujících mistrů světa Joachim Löw mluvil o špatném dnu svého týmu. Nikdo se nevymlouval, všichni přiznali, že to prostě nebylo ono a obhájcům titulu do dokonalosti chybí hodně.

zdroj: ČTK/DPA Tony Kroos po zápase proti Brazílii

"Převažují negativa. Nejsme tak dobří, jak jsme si dlouho namlouvali," pravil Kroos po zápase, kterým skončila německá série 22 utkání bez prohry.

"Dnes jsme nic nepředvedli, a ještě jsme se nechali Brazilci uvařit. Ztráceli jsme až příliš míčů, buď našimi technickými chybami, nebo tím, že jsme se prostě nedokázali prosadit v osobních soubojích," pokračoval ve výčtu negativ středopolař Realu Madrid Kroos.

Ale právě jeho označil kouč Brazilců Tite za nejlepšího hráče na trávníku Olympijského stadionu, jehož hlediště zaplnilo pro přípravný duel téměř 73 tisíc diváků. "Viděli jste ho. To je prostě paráda. Vždyť on měl asi padesát přihrávek, ať dlouhých nebo krátkých, a nezkazil jedinou. Je radost na něj koukat, je herně geniální. Na něj je třeba si dávat obzvlášť pozor," poznamenal na Kroosovu adresu Tite.

"Už nejsme ten největší favorit, který na mistrovství světa do Ruska pojede. Pokud si to někdo myslel, tak to byla hloupost a po dnešku se to ukázalo," řekl bez okolků Kroos.

V podobném duchu mluvil také Löw: "Nebyl to náš den. Vlastně nic nešlo tak, jak jsme si představovali. Dobrá, není to nic nového a také objevného, že se musíme ještě lépe připravovat a zlepšovat, abychom na šampionátu uspěli. Ano, Brazilci nás dnes přehráli a bylo vidět, jakou mají ze hry radost a že se vrací ke svému starému technickému stylu."

Trenér Löw nešetřil ironií

Löw nasadil B-tým, kvůli zranění chyběl brankář Neuer, nehráli ani stoper Hummels, středopolař a zřejmě budoucí kapitán Khedira, volno dostal útočník Müller. "Dali jsme prostor novým a mladým hráčům. Pro ně to byla velká zkušenost. Chtěl jsem, aby se vyrovnali s tím tlakem, a zároveň jsme zkusili hrát bez osobností, které bychom normálně měli v základní sestavě," vysvětlil Löw, který přišel na tiskovou konferenci v nečekaně dobré, až žertovné náladě.

Na otázku brazilské reportérky o důležitosti vítězství Jihoameričanů s nečekanou ironií odvětil: "Pokud najde brazilská duše po tomto nedůležitém vítězství klid, tak je to v pořádku." Reagoval tak na poslední vzájemný zápas v semifinále posledního mistrovství světa v Brazílii. V něm Němci v červenci 2014 rozstříleli domácí borce 7:1. "To skóre, ten zápas ze semifinále MS 2014 a to všechno okolo není pro nás tak podstatné jako pro Brazilce. My se tím vlastně nezabýváme," doplnil Löw.

Promluvil také o brankáři Manuelu Neuerovi, který už od podzimu loňského roku kvůli zranění nechytá. Nyní ho zastoupil Kevin Trapp. Nikoliv však úspěšně, protože chyboval při rozehrávce, gól jde na jeho účet. "Ano, Kevin nahrál pár míčů soupeřům, ve hře nohou nebyl příliš jistý, ale viděl jsem také, že mu spoluhráči příliš nepomohli. Měl to těžké. A Neuer? Vycházejme z toho, jaký je jeho zdravotní stav. Z tohoto pohledu jsem velmi optimistický a očekávám, že před květnovou nominací odehraje nějaké zápasy."

