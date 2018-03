Brazilský trenér Tite: Zaplatili jsme po prohře 1:7 výkupné svému sebevědomí

28. 3. 2018 10:24, autor: Vít Chalupa

Brazilští fotbalisté zvítězili v přípravném utkání v Berlíně nad Německem 1:0. Byl to první střet obou velmocí od osmého července 2014, kdy Německo v semifinále mistrovství světa porazilo Brazilce v jejich domovině 7:1. Němci tentokráte nastoupili v hodně testovací sestavě, protože chyběla celá osa od brankáře Neuera, obranný štít Hummela přes záložníka Khediru po střelce Müllera. Trenér Joachim Löw přiznal, že to nebyl německý den. Naopak kouč Brazílie Tite považuje výhru za velmi významnou a nazval ji vykoupením sebevědomí. Mluvil také o skupině mistrovství světa 2018 či Neymarovi.

autor: Vít Chalupa, zdroj: ČT Brazilský trenér Tite v obležení novinářů

Pane Tite, kolik vám toho tento zápas ukázal?

Přestože šlo jen o přípravu a třeba Německo rozhodně nenastoupilo v nejsilnější sestavě, tak mně ukázal skutečně hodně. Ale především to byl z naší strany velmi emotivní zápas. Po té porážce 1:7 v semifinále domácího mistrovství světa o tomto duelu v Berlíně mluvila celá země. Výhrou jsme zaplatili výkupné svému sebevědomí. Samozřejmě jsem za to vítězství velmi rád. Viděl jsem na svých hráčích, jak chtějí vyhrát, jak chtějí odčinit to, co se stalo před čtyřmi roky.

Co byste na hře svého týmu ocenil?

Měli jsme dobrou obranu. Vlastně bez chyb, protože Němci se k velké gólové šanci nedostali. Líbil se mi i útok, protože jsme byli ve druhém poločase opakovaně velmi blízko ke vstřelení druhého gólu.

Můžete říct, nakolik vám přípravné zápasy v Rusku a v Berlíně pomohly ke složení kádru pro mistrovství světa?

Pomohly, ale nevím nakolik. Myslím, že ještě hodně zešedivím, než vyberu ten správný tým a najdu ideální sestavu.

Máte tedy aspoň jeho kostru?

Ne, nemám ani hlavu. Zkoušíme a sledujeme hodně hráčů. A budeme v tom pokračovat. Byli jsme se podívat na ligových zápasech v Manchesteru, v Londýně, v Paříži, v Madridu, pojedeme do Mnichova na Bayern.

V Berlíně se utkali dva favorité šampionátu 2018. Jaký dojem na vás dělá tým trenéra Joachima Löwa?

Je to vynikají mužstvo. Má dobrý mix ze zkušených a mladých hráčů. Trenér Löw ten tým roky rozvíjí. Jeho práce je obdivuhodná. Vždyť získal titul na MS 2014, Německo skončilo druhé na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro a k tomu ještě vyhrálo Konfederační pohár 2017. To mluví za vše.

autor: Vít Chalupa, zdroj: ČT Obletovaný trenér Tite

Jsou dva a půl měsíce do startu MS v Rusku. Vaše Brazílie narazí v základní skupině na Švýcarsko, Kostariku a Srbsko. Na první pohled to je slušný los, ne? Co na druhý pohled?

Myslím, že losování proběhlo na základě žebříčku FIFA tak, aby byly skupiny maximálně vyrovnané. Což platí i o té naší. Jenže… Kdyby Rusko nebylo pořadatelskou zemí, Švýcarsko by se posunulo do prvního výkonnostního koše, takže bychom se mu vyhnuli. Takto nás hned na začátek čeká zápas dvou týmů z první desítky žebříčku. A to potkalo už jen Portugalce se Španěly. Bude to těžký start, protože Švýcaři mají skutečně dobré hráče a skvělý tým, který těží ze své sehranosti. Srbsko, stejně jako všechna mužstva z bývalé Jugoslávie, využívá techniky svých hráčů. A Kostaričani už na minulém šampionátu dokázali, čeho jsou schopní. Vždyť porazili Uruguay a Itálii, s Anglií remizovali, v osmifinále vyřadili Řecko. A vypadli až po penaltách s Nizozemskem. To nejlepší pro nás na této skupině je, že musíme hned od začátku pracovat jako tým a zlepšovat se každým zápasem.

Brazílie odehrála suverénně kvalifikaci a s předstihem si zajistila postup na MS. Znamená to, že fanoušci očekávají šestý titul?

Jestli patří Brazílie k favoritům? Ano! Samozřejmě a jako vždy. Tak to prostě je. Ale když vidím, jak se náš tým ukázal v kvalifikaci a v posledních zápasech, tak si zasloužil, aby se mezi favority počítal. Jsem přesvědčený, že tak velký a vyrovnaný okruh favoritů na šampionátu už dlouho nebyl.

Podle posledních zápasů to vypadá, že se Brazílie pod vaším vedením vrátila ke starému stylu hry. Víc práce s míčem, zábavy, ale také více dobrodružství. Prostě typická Brazílie. Souhlasí to?

To je v každém případě náš cíl. To ale také znamená zabudovat do naší hry moderní prvky a ty spojit s onou brazilskou radostí. K tomu potřebujeme také disciplínu, abychom dosáhli úspěchů. Nesmíme zapomenout na obranu, z které musíme vycházet. Pokud se nám podaří dobrá rozehrávka a rychlý přechod do ofenzivy, můžeme naši útočníkům dopřát maximální volnosti. Pokud nastanou situace jeden na jednoho, tak to jsou právě ty, v kterých mají brazilští fotbalisté navrch a umějí si vytvořit prostor pro skórování.

autor: Vít Chalupa, zdroj: ČT Trenér brazilské reprezentace Tite

Vy jste ve funkci skoro dva roky. Marcelo, hvězda Realu Madrid, před pár měsíci v jednom z rozhovorů řekl: "Musíme Titemu za všechno poděkovat, protože všechno změnil." Můžete vysvětlit, co měl na mysli?

Nechtěl bych mluvit o tom, jak pracovali moji předchůdci. To mi prostě nepřísluší. A také nechci mluvit o tom, co jsem změnil, protože to byla moje práce, moje zodpovědnost. Krátce po nástupu do funkce jsem se sešel s některými předchozími trenéry. Bylo to pro mě důležité, protože jsem se od nich něco dověděl, vyměnili jsme si názory. Mluvil jsem s Mariem Zagallem, Carlosem Albertem Parreirou a Vanderleiem Luxemburgem. A výsledky našich debat jsem zapracoval do svých činů a změn. Takže necháváme hráče hrát na těch pozicích, které znají a kde se cítí nejlépe. A zůstávám s hráči v kontaktu i během sezony, tedy v okamžicích, kdy je do dalšího srazu ještě daleko. Kromě toho mám také šikovný realizační tým, který sbírá informace o hráčích tak, abychom se mohli vždy co nejlépe připravit.

Nejde se nezeptat. Jak velké anebo stále hořké téma je v Brazílii porážka 1:7 s Německem v semifinále domácího mistrovství v Belu Horizontu?

Samozřejmě jsme o tom před zápasem v Berlíně mluvili, protože šlo o první utkání A-týmů po tom nešťastném utkání. Prostě to musíme akceptovat, uznat, že se to stalo. Historie brazilského fotbalu je plná skvělých výkonů a výsledků, ale také několika jizev. A toto je jedna z nich. Do Berlína jsme přijeli za přípravou a brali jsme ten zápas stejně jako Němci. Chceme začít psát novou kapitolu, nastala nová éra, změnila se situace a také přišlo mnoho nových hráčů.

autor: Fabrizio Bensch, zdroj: REUTERS Brazilec Gabriel Jesus slaví gól v síti Německa

Může být neúspěch na domácím mistrovství větší motivací pro MS 2018?

Chceme odehrát dobré zápasy, důstojně reprezentovat naši zemi. A to nemá nic společného s rokem 2014. Není větší motivace než na mistrovství světa trénovat brazilskou reprezentaci. To je prostě nejvíc. A samozřejmě jde o vrchol mojí trenérské kariéry. Už tím jsem dostatečně motivovaný.

V Berlíně sice chyběl nejdražší hráč světa Neymar, ale jistě jste v kontaktu. Udělalo s ním něco těch 220 milionů eur, za které ho koupilo Paris St. Germain z Barcelony? Jak je vlastně důležitý pro váš tým?

Předně, je to skutečně neobyčejný a výjimečný hráč. Má to dva rozměry. Myslím, že v minulém ročníku Ligy mistrů byl nejlepším nahrávačem. A ke všemu ještě góly střílí. K tomu nesmíme zapomenout, že se mu často věnují dva hráči soupeře, takže tím, že na sebe váže protivníky, nabízí více prostoru vlastním spoluhráčům. Druhou stránkou je člověk Neymar. Je svůj, autentický, ale úplně normální a dobrý člověk. A to je pro mě zvlášť důležité.

Kdo je Tite? Civilním jménem Adenor Leonardo Bachi, trenér brazilské fotbalové reprezentace, kterou převzal v roce 2016. Jako hráč působil v průměrných klubech na průměrné úrovni. Nikdy nereprezentoval. S trénováním začal ve svých 29 letech a dařilo se mu výrazně lépe. V roce 2012 vyhrál s Corinthians mistrovství světa klubů, o čtyři roky triumfoval s Porto Alegre v jihoafrické Lize mistrů. Absolvoval stáže v Arsenalu Londýn a v Realu Madrid.

