"Největší ocenění mé kariéry." Hapal je na Slovensku trenérem roku

20. 3. 2018 14:13, autor: ČT sport

Trenér Sparty Pavel Hapal byl zvolen nejlepším fotbalovým koučem za rok 2017 na Slovensku, kde ještě donedávna vedl reprezentaci do 21 let. Stejné ocenění jako Hapal převzal i trenér slovenského národního A-týmu Ján Kozák. "Vnímám to velmi pozitivně. Jako hráč ani jako trenér jsem až doteď žádné individuální ocenění nezískal. Cítím se spíš jako týmový hráč, proto jsem velmi překvapený. Je to největší ocenění v mé kariéře," řekl Hapal, který dostal v hlasování odborníků stejně jako Kozák 60 bodů.

zdroj: ČTK/AP Trenér Pavel Hapal

Osmačtyřicetiletý bývalý záložník Olomouce, Leverkusenu nebo Tenerife vedl slovenskou jednadvacítku od ledna 2015. Probojoval se s ní na loňské mistrovství Evropy, kde týmu těsně unikl postup ze skupiny do semifinále.

"Uvidíme, co bude za několik let, ale doufám, že se na Slovensko ještě vrátím. Všude, kde jsem trénoval, jsem se snažil pracovat, jak nejlépe umím. Ať to bylo v Čechách, Polsku anebo na Slovensku, ale je pravda, že nejvíc úspěchů jsem dosáhl právě tady. Jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal u reprezentace do 21 let. Pro mě tato cena znamená krásnou rozlučku se Slovenskem," uvedl Hapal.

Začátek trenérského angažmá ve Spartě se však Hapalovi moc nepovedl. Nástupce odvolaného Itala Andrey Stramaccioniho v obou ligových zápasech jen remizoval. V sobotním derby Letenští doma se Slavií ztratili poločasový náskok 3:0 a jsou až na šestém místě tabulky.

