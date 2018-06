Cíl: napravit ostudu. Českým fotbalistům ale Nigérie bude chtít zatopit

6. 6. 2018 06:00, autor: ČT sport

Napravit historický debakl se budou snažit čeští fotbalisté na rakouském soustředění v přátelském utkání s Nigérií. Pro ni to bude generálka na mistrovství světa, které startuje už příští týden. Češi mají ještě v živé paměti páteční porážku 0:4 s Austrálií, po které se na tým nahrnula vlna kritiky. Utkání proti Nigérii sledujte na ČT sport a webu ctsport.cz v přímém přenosu od 14:55.

autor: Adámek Ladislav, zdroj: ČTK Marek Suchý

Obránce Basileje Marek Suchý už by měl být připravený poté, co do duelu s Austrálií nemohl zasáhnout kvůli bolavým zádům. Trenér Karel Jarolím by měl mít k dispozici všechny nominované hráče. Nejistý je však start obránce Filipa Nováka, který vynechal předzápasový trénink kvůli teplotě.

Prohru s Austrálií považují Češi za krutou a podle nich neodpovídala průběhu hry. "Fotbal nebyl špatný, ale nedali jsme gól a druhá půle se nám vůbec nepovedla. Výsledek 0:4 je přesto krutý. Bylo to o tom gólu. Oni ho dali z první vážnější šance a to jim pomohlo," řekl útočník Patrik Schick.

Fotbal fokus podcast o debaklu s Austrálií i působení Jarolíma u národního týmu:

"Ten pocit jsme měli všichni. Ze začátku jsme byli lepší. Mohli jít do vedení. Pak jsme dostali gól z hezké akce a dostali jsme se do útlumu," uvedl brankář Tomáš Vaclík. "Vyříkávali jsme si to, bavili jsme se o tom s trenéry. Ta porážka pořád bolí, ale trénujeme a snažíme se naladit na pozitivnější notu. Už myslíme na další zápas a těšíme se na něj, protože máme co napravovat," prohlásil kapitán Suchý.

Napravovat debakl však bude o to těžší, že české fotbalisty čeká papírově kvalitnější soupeř, než byla Austrálie. Nigérie patří dlouhodobě k nejlepším africkým týmům a nyní se jí sešla i zajímavá generace hráčů, kteří působí v nejlepších ligách světa. Sílu má zejména na křídlech, kde nastupují Victor Moses z Chelsea a Alex Iwobi z Arsenalu.

"Ale rozhodně to necítíme tak, že bychom měli od začátku tahat za kratší konec. Dokážeme se poučit z předchozího zápasu. Nebylo to v pořádku a kluci to od nás slyšeli. Neříkám, že něco vypustili, ale angažovanost pro utkání se musí zvýšit. Facky většinou znamenají probuzení. A věřím, že tomu tak bude i tentokrát, i když máme silnějšího soupeře než toho prvního," řekl asistent trenéra Jarolíma Miroslav Koubek.

Pro Nigérii bude zápas generálkou na MS, a tak německý kouč Gernot Rohr zřejmě nasadí to nejlepší, co má k dispozici, včetně Wilfreda Ndidiho. Záložník Leicesteru, jehož odhadovaná hodnota je 63 milionů eur (asi 1,6 miliardy korun), doléčoval zranění.

Předpokládané sestavy: ČR: Pavlenka - Kalas, Suchý, Jemelka - Coufal, Darida, Souček, Barák, Sýkora - Krmenčík, Schick. Nigérie: Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Echiéjilé - Onazi, Ndidi - Iwobi, Mikel, Moses - Ighalo.

